Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Александра Кимаева
Aleksandra Kimaeva
Киноафиша
Персоны
Александра Кимаева
Александра Кимаева
Aleksandra Kimaeva
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Герой боевиков, Путешественник
Популярные фильмы
7.4
Гранд канкан
(2018)
5.8
Дублер
(2012)
0.0
Мэйдэй
Фильмография Александра Кимаева
Жанр
Все
Боевик
Комедия
Мюзикл
Приключения
Год
Все
2018
2012
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.4
Гранд канкан
Grand kankan
мюзикл
2018, Россия
5.8
Дублер
Dublyor
комедия
2012, Россия
Смотреть трейлер
Мэйдэй
Mayday
боевик, приключения, комедия
, США
«Грозовой перевал» и «Наследники» кусают локти: этот мультик стал сенсацией за границей – собрал в прокате столько, сколько другим не снилось
«Я Нюша №1, меня зовут Аня»: в соцсетях объявилась реальный прототип героини «Смешариков» (видео)
У Хюррем было 5 детей от Сулеймана: заметили ли вы, кто меньше всего любил свою мать?
Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»
Жизнь после Штирлица есть: вот 5 современных сериалов о Великой Отечественной — все с рейтингом выше 7.8
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
«Вы занимаетесь тем, чего нет» – узнали автора фразы? Тогда 5 других героев советского кино по смешной цитате угадаете на раз-два (тест)
Ремейк «17 мгновений весны» разозлил фанатов Тихонова — и не только их: для тех, кто ждал новый сериал, есть плохие новости
Тест для тех, кто пересмотрел все кинохиты СССР: сможете узнать фильм по одному санузлу?
Уже не раз видели «Невский» и «Первый отдел»? Включайте детектив НТВ с оценкой 7.6: герой – обаяшка, а сюжет легче
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667