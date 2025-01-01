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Василий Сериков
Vasily Serikov
Киноафиша
Персоны
Василий Сериков
Василий Сериков
Vasily Serikov
Дата рождения
13 января 1968
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
6.4
Спецгруппа
(2007)
6.3
22 минуты
(2013)
3.8
Притяжение
(2002)
Фильмография Василий Сериков
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Исторический
Криминал
Мелодрама
Триллер
Год
Все
2014
2013
2010
2007
2002
Все
6
Фильмы
3
Сериалы
3
Режиссер
6
Господа-товарищи
криминал, исторический
2014, Россия
6.3
22 минуты
22 minuty
боевик
2013, Россия
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Брак по завещанию
драма, мелодрама
2010, Россия
Защита против
драма, мелодрама, криминал, детектив
2007, Россия
6.4
Спецгруппа
детектив
2007, Россия
Смотреть трейлер
3.8
Притяжение
Prityazhenie
триллер, криминал, детектив
2002, Россия
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