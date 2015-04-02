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22 минуты
Отзывы о фильме «22 минуты»
22 минуты
2013 / Россия
Трейлер
7.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.3
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Позорище✊
2 апреля 2015, 12:51
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Оля
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение AVVA от 11/05/2014 - 23:19:02
У меня муж служил ... Весь фильм ругался матом... Мне не понравился тк я невольно сравнивала это с замечательным фильмом "капитан филлипс"
Возможно я слишком критична, а вам понравится )
2 апреля 2015, 12:51
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
✊ ✊ Блин ну что ЗА ЧУШЬ ОПЯТЬ СНЯЛИ ??????????? Мне хочется задать лично вопрос режисёру , ТЫ ФИЛЬМ КАПИТАН ФИЛЛИПС СМОТРЕЛ ??????????? .
Ппц ну как можно так снимать ✊ . Даже слов нету.
Напишу вкрадце , для тех кто ещё не смотрел этот фильм.
Начало фильма , проходит минута фильма , и БАЦ КОРАБЛЬ ЗАХВАТИЛ !!!!!! хахахаха , А ГДЕ ЗАВЯЗКА ?????????? ААуу Режисёр ??????? Я не успел пепсиколу открыть , как уже откуда то самолийцы на борту. БРЕД !!!!!!!
Второе- идёт фильм дальше и БАЦЦЦ УЖЕ САМОЛИЕЦ СОЗВОНИЛСЯ С Какой то тёткой и болтают о выкупе. хахаха. Ещё толком ничего интересного не было в фильме , а уже о выкупе разговаривают. РЕЖИСЁЁЁЁР в фильме *Капитан Филлипс* , о выкупе начали говорить , только через час.
Кароче коллеги , так снято ТЯП ЛЯП , всё НА СКОРУЮ РУКУ. Нету никакой завязки интересной , просто НОЛЬ!!!! Игра актёров , ну ТАКАЯ СМЕШНО-ТУПАЯ , косят из себя рембо , аж противно.
КАПИТАН ФИЛЛИПС это просто МЕГА КРУТОЙ ФИЛЬМ , по сравнению с этим Г...........ОМ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Swi4e1
2 апреля 2015, 12:51
ВЕРНИТЕ МНЕ МОИ 250 рублей !!!!!!!!!! лучше бы , на блондинку сходил ✊ ✊ ✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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У меня муж служил ... Весь фильм ругался матом... Мне не понравился тк я невольно сравнивала это с замечательным фильмом "капитан филлипс"
Возможно я слишком критична, а вам понравится )
Ппц ну как можно так снимать ✊ . Даже слов нету.
Напишу вкрадце , для тех кто ещё не смотрел этот фильм.
Начало фильма , проходит минута фильма , и БАЦ КОРАБЛЬ ЗАХВАТИЛ !!!!!! хахахаха , А ГДЕ ЗАВЯЗКА ?????????? ААуу Режисёр ??????? Я не успел пепсиколу открыть , как уже откуда то самолийцы на борту. БРЕД !!!!!!!
Второе- идёт фильм дальше и БАЦЦЦ УЖЕ САМОЛИЕЦ СОЗВОНИЛСЯ С Какой то тёткой и болтают о выкупе. хахаха. Ещё толком ничего интересного не было в фильме , а уже о выкупе разговаривают. РЕЖИСЁЁЁЁР в фильме *Капитан Филлипс* , о выкупе начали говорить , только через час.
Кароче коллеги , так снято ТЯП ЛЯП , всё НА СКОРУЮ РУКУ. Нету никакой завязки интересной , просто НОЛЬ!!!! Игра актёров , ну ТАКАЯ СМЕШНО-ТУПАЯ , косят из себя рембо , аж противно.
КАПИТАН ФИЛЛИПС это просто МЕГА КРУТОЙ ФИЛЬМ , по сравнению с этим Г...........ОМ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊ ✊
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