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Song to Song Между нами музыка 2018 / США
6.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Между нами музыка»

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Четверо молодых людей пересекаются во время техасского рок-фестиваля в Остине. Под грохот рок-музыки у сцены и за ней разворачиваются четыре истории – Кука, Биви, Фэй и Ронды. У каждого из них есть свои демоны в голове, но их объединяет жажда ощутить себя живым и стать успешным. Кадр из фильма «Песня за песней» Противоречивый Терренс Малик снова собрал в своем странном произведении ряд известных имен, начиная от Райана Гослинга (Биви) и заканчивая Натали Портман…

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Anastasia Ganina 2 октября 2017, 22:56
Every kiss felt like half of what it should be
Песня за песней (Song to song, 2015, Терренс Малик) - удивительный фильм по всем показателям. Первое - актерский состав. Задумайтесь: Майкл Фассбендер, Райан Гослинг, Натали Портман, Кейт Бланшетт и Руни Мара в фильме, бюджет которого не превысил и полумиллиона долларов. Это очень мало. Я пыталась для вас найти фильмы для сравнения с таким бюджетом и это непросто. Картина до миллиона считается малобюджетной, столько же денег потратили только на "Наполеон Динамит", если вы знаете, о чем я. Так вот фильм с таким звездным составом - это уже что-то значит. Кроме того, фильм о музыкантах - не зря же Райан научился играть на пианино ради "Ла-Ла-Лэнд". Там среди приглашенных звезд очень много музыкантов, Игги Поп в конце концов и the RHCP. Просто посмотреть на работу всех этих людей, узнать, о чем они готовы говорить практически бесплатно (с таким-то бюджетом фильма), это уже интересно. Но меня действительно заинтересовал и сама картина в целом. Его снимали на широкоугольную камеру, иногда мне казалось, что это просто GoPro с хорошим разрешением. Многие сцены сняты от первого лица, то есть как будто это Гослинг держит камеру и вытирает слезы со щеки Руни Мара. Серьезно? Получилось неплохо, честно - просто ребята смеются, дерутся, бегают по пляжу и наслаждаются жизнью. Когда смотришь на все эти отфотошопленные лица на страницах модных журналов, хочется увидеть, как эти ребята выглядят в обычной жизни. А вот так. Захватывает, признаюсь. Особенно потому, что есть еще один прием для "реальности" - здесь нет звукового монтажа. Вообще. Обычно при создании фильма, особенно когда его снимают не в студи, а просто в городе, на улице, на пляже - никогда не оставляют реальный звук, потому что всегда есть дополнительный шум, ветер, который мешает зрителю, а все звуки дополнительно создаются в студии. В этом фильме все не так. Несмотря на то, что это фильм о музыкантах, здесь нет фоновой музыки - только та, что играет на концертах. Но здесь есть шум - зритель находится вместе с героями, никаких декораций и искусственно созданной обстановки - птицы кричат, шум листвы заглушает речь главных героев, а звенящая тишина сопутствует переживанием героини, контрастом переходя в жесткую электронную музыку фестиваля. Много рассказываю о фильме, но не о сюжете. Потому что это уже не так важно.
2 октября 2017, 22:56 Ответить
Наталия Петряшова 22 сентября 2019, 22:25
Оценка
Друзья! Может, я не поняла глубокого смысла и задумки режиссёра фильма, но для меня это был полный бред..... На протяжении всего фильма звёздные актёры Голливуда, вернее их герои, обкуренные, трахаются(извините) друг с другом и ищут смысл жизни...... P. s. Ещё раз говорю, что это лишь моё субъективное мнение... Возможно кому-то такое кино и такие фильмы нравятся... Но это явно не мое🤷🏽‍♀️
22 сентября 2019, 22:25 Ответить
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