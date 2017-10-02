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Четверо молодых людей пересекаются во время техасского рок-фестиваля в Остине. Под грохот рок-музыки у сцены и за ней разворачиваются четыре истории – Кука, Биви, Фэй и Ронды. У каждого из них есть свои демоны в голове, но их объединяет жажда ощутить себя живым и стать успешным. Кадр из фильма «Песня за песней» Противоречивый Терренс Малик снова собрал в своем странном произведении ряд известных имен, начиная от Райана Гослинга (Биви) и заканчивая Натали Портман…