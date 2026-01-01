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Нэнси Уоллз
Nancy Carell
Киноафиша
Персоны
Нэнси Уоллз
Нэнси Уоллз
Nancy Carell
Дата рождения
19 июля 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Cohasset, США
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
6.9
Ищу друга на конец света
(2012)
6.5
Управление гневом
(2003)
Фильмография Нэнси Уоллз
6.9
Ищу друга на конец света
Seeking a Friend for the End of the World
комедия
2012, США
Смотреть трейлер
6.5
Управление гневом
Anger Management
драма, комедия
2003, США
Рецензия
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