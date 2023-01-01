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Достать коротышку Достать коротышку
Киноафиша Фильмы Достать коротышку Достать коротышку, 1995: актеры и роли
Get Shorty Достать коротышку 1995 / США
6.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Достать коротышку, 1995: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Барри Зонненфельд Барри Зонненфельд Barry Sonnenfeld
В ролях
Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Рене Руссо Рене Руссо Rene Russo Дэнни ДеВито Дэнни ДеВито Danny DeVito Делрой Линдо Делрой Линдо Delroy Lindo Джеймс Гандольфини Джеймс Гандольфини James Gandolfini Джон Грайз Джон Грайз Jon Gries Дэннис Фарина Дэннис Фарина Dennis Farina Джин Хэкмен Джин Хэкмен Gene Hackman
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