Фильмы
Достать коротышку
Награды и номинации фильма Достать коротышку
Награды и номинации фильма Достать коротышку 1995
Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Берлинале 1996
Золотой берлинский медведь
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
