Награды и номинации фильма Достать коротышку 1995

Золотой глобус 1996 Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Победитель
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
 Лучший сценарий
Номинант
Берлинале 1996 Берлинале 1996
Золотой берлинский медведь
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996 Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
