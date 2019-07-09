Уж кто бы говорил, 1989

Молодая, но уже не юная Молли — будущая мать-одиночка. По дороге в роддом она знакомится с сердобольным таксистом Джеймсом. И с этого момента Джеймс становится другом молодой мамы и сиделкой для малыша Мики. Казалось бы, все просто. Но дело в том, что у Мики еще до рождения прорезался внутренний голос. То есть малыш все видит, все понимает, просто еще не умеет говорить вслух. Но сам с собой он разговаривает голосом Брюса Уиллиса.