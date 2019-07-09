Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уж кто бы говорил Уж кто бы говорил
Киноафиша Фильмы Уж кто бы говорил
Look Who's Talking

Уж кто бы говорил, 1989

1989 / США
5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Пережив измену своего жениха, подлого и эгоцентричного бизнесмена, находящаяся на последних месяцах беременности бухгалтерша из Нью-Йорка по имени Молли садится в такси одинокого водителя Джеймса и мчится в больницу, где производит на свет прекрасного младенца. Внезапно Молли оказывается работающей мамой-одиночкой. Теперь ее главная задача – найти идеального отца для своего новорожденного малыша Майки. Странным образом между мальчиком и Джеймсом зарождается прочная связь. Но сможет ли простой водитель такси стать лучшим на свете папой?

  • Эми Хекерлинг впервые представила фильм Disney, но генеральный директор студии Майкл Эйснер посчитал, что это было слишком сексуально для них даже для их дочерней компании Touchstone Pictures. В конечном итоге сценарий понравился TriStar Pictures, и с бюджетом в 7 миллионов долларов фильм был запущен. 
  • Хотя действие фильма происходит в Нью-Йорке, создатели фильма решили снимать в Ванкувере в тщетной попытке сэкономить. В результате многие части Ванкувера были преображены художниками-постановщиками в стиле улиц Нью-Йорка.
  • Эдвард Херрманн изначально рассматривался на роль Альберта, но его агент хотел слишком много денег, куда больше, чем мог себе позволить скромный бюджет фильма.

Молодая, но уже не юная Молли — будущая мать-одиночка. По дороге в роддом она знакомится с сердобольным таксистом Джеймсом. И с этого момента Джеймс становится другом молодой мамы и сиделкой для малыша Мики. Казалось бы, все просто. Но дело в том, что у Мики еще до рождения прорезался внутренний голос. То есть малыш все видит, все понимает, просто еще не умеет говорить вслух. Но сам с собой он разговаривает голосом Брюса Уиллиса.

5.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в России 12 октября 1989
Премьера в мире 12 октября 1989
Возраст 12+
Режиссер
Эми Хекерлинг
В ролях
Джон Траволта
Джон Траволта
Олимпия Дукакис
Олимпия Дукакис
Джордж Сигал
Джордж Сигал
Эйб Вигода
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Напарник
Напарник (2017)
6.714286
Уж кто бы говорил 3
Уж кто бы говорил 3 (1993)
4.428571
Постер фильма Уж кто бы говорил 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Уж кто бы говорил смотреть онлайн

Уж кто бы говорил
Смотрите в
за 1 рубль

Похожие фильмы онлайн

Напарник
 
Уж кто бы говорил 3
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
13 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
У комедии «Уж кто бы говорил» появится ремейк В оригинальной картине снялись Кёрсти Элли и Джон Траволта.
Написать
9 июля 2019 14:35
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши