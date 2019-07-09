Уж кто бы говорил, 1989

Пережив измену своего жениха, подлого и эгоцентричного бизнесмена, находящаяся на последних месяцах беременности бухгалтерша из Нью-Йорка по имени Молли садится в такси одинокого водителя Джеймса и мчится в больницу, где производит на свет прекрасного младенца. Внезапно Молли оказывается работающей мамой-одиночкой. Теперь ее главная задача – найти идеального отца для своего новорожденного малыша Майки. Странным образом между мальчиком и Джеймсом зарождается прочная связь. Но сможет ли простой водитель такси стать лучшим на свете папой?
Молодая, но уже не юная Молли — будущая мать-одиночка. По дороге в роддом она знакомится с сердобольным таксистом Джеймсом. И с этого момента Джеймс становится другом молодой мамы и сиделкой для малыша Мики. Казалось бы, все просто. Но дело в том, что у Мики еще до рождения прорезался внутренний голос. То есть малыш все видит, все понимает, просто еще не умеет говорить вслух. Но сам с собой он разговаривает голосом Брюса Уиллиса.