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Михаил Швейцер
Mikhail Shvejtser
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Михаил Швейцер
Михаил Швейцер
Mikhail Shvejtser
Дата рождения
16 марта 1920
Возраст
80 лет
Знак зодиака
Рыбы
Дата смерти
2 июня 2000
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Популярные фильмы
8.4
Золотой теленок
(1968)
8.0
Маленькие трагедии
(1979)
7.8
Воскресение
(1960)
Фильмография Михаил Швейцер
5.8
Как живете, караси?
Как живете, караси?
комедия, криминал, драма
1991, СССР
7.1
Крейцерова соната
Kreytserova sonata
драма
1987, СССР
7.6
Мертвые души
Myortvye dushi
драма, комедия
1984, СССР
8
Маленькие трагедии
Malenkie tragedii
драма
1979, СССР
6.7
Смешные люди!
Smeshnye lyudi!
комедия
1977, СССР
Онлайн
6.4
Бегство мистера Мак-Кинли
Begstvo mistera Mak-Kinli
фантастика
1975, СССР
6.6
Карусель
Karusel
комедия
1971, СССР
Онлайн
8.4
Золотой теленок
Zolotoy telyonok
комедия
1968, СССР
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