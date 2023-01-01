Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мой папа Барышников
Фильмы похожие на Мой папа Барышников
Мой папа Барышников
2011 / Россия
Смотреть трейлер
5.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
Смотрите на
Смотрите на
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Фильмы похожие на Мой папа Барышников
Вся информация о фильме
День радио
комедия
2008, Россия
7.0
День выборов
комедия
2007, Россия
7.0
Пьяная фирма
комедия
2016, Россия
5.0
Сумасшедшая помощь
комедия
2008, Россия
6.0
Пока ночь не разлучит
комедия
2012, Россия
6.0
Давай разведемся
комедия
2019, Россия
6.0
Любовь с акцентом
комедия
2012, Россия
5.0
Дочь якудзы
комедия
2010, Россия / Германия
5.0
Изображая жертву
комедия
2006, Россия
6.0
Без мужчин
комедия, мелодрама
2011, Россия
3.0
Про любовь. Только для взрослых
комедия, мелодрама
2017, Россия
7.0
Фортануло
короткометражный, комедия
2021, Россия
0.0
Очень женские истории
комедия, мелодрама
2020, Россия
4.0
Комета Галлея
комедия, мелодрама
2020, Россия
5.0
Небо в алмазах
комедия, криминал
1999, Россия / Франция
5.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить