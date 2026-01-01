Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ларс Бом Lars Boom
Киноафиша Персоны Ларс Бом

Ларс Бом

Lars Boom

Дата рождения
8 апреля 1961
Возраст
65 лет
Знак зодиака
Овен
Место рождения
Søborg, Дания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Актер озвучки

Популярные фильмы

Спецподразделение 8.1
Спецподразделение (2000)
Ронал-варвар 3D 7.2
Ронал-варвар 3D (2011)
Соммердаль 6.3
Соммердаль (2020)

Фильмография Ларс Бом

Соммердаль 6.3
Соммердаль
драма, криминал 2020, Дания/Германия
Ронал-варвар 3D 7.2
Ронал-варвар 3D Ronal barbaren
анимация 2011, Дания
Смотреть трейлер
Спецподразделение 8.1
Спецподразделение
драма, криминал 2000, Дания/Швеция
Показать еще
Хрустящие огурцы для императрицы: готовим ту самую закуску, ради которой Екатерина II закатывала пирушки
Перед отпуском накрываю слив бумагой и ставлю сверху стакан: повторите и по возвращению спасибо скажете
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
«Зачем нужна Вселенная, в которой нет теста?»: на сложный вопрос о возрасте «Смешариков» ответят только истинные поклонники
От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»
«На разрыв сердечка»: каждый раз реву над этим русским фильмом из нулевых – 6-летняя девчушка «сыграла так, что достойна “Оскара”»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше