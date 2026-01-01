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Фильмография
Лерке Винтер Андерсен
Lærke Winther Andersen
Киноафиша
Персоны
Лерке Винтер Андерсен
Лерке Винтер Андерсен
Lærke Winther Andersen
Дата рождения
23 сентября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Дания, Датское королевство
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой триллеров
Популярные фильмы
7.2
Ронал-варвар 3D
(2011)
5.7
Тоскана
(2022)
5.5
Три условия
(2017)
Фильмография Лерке Винтер Андерсен
5.7
Тоскана
Toscana
драма, мелодрама
2022, Дания
5.5
Три условия
3 ting
триллер, драма
2017, Дания
Рецензия
5.2
Антбой
Antboy
приключения, комедия, семейный
2013, Дания
7.2
Ронал-варвар 3D
Ronal barbaren
анимация
2011, Дания
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