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Лерке Винтер Андерсен Lærke Winther Andersen
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Лерке Винтер Андерсен

Lærke Winther Andersen

Дата рождения
23 сентября 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Дания, Датское королевство
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой триллеров

Популярные фильмы

Ронал-варвар 3D 7.2
Ронал-варвар 3D (2011)
Тоскана 5.7
Тоскана (2022)
Три условия 5.5
Три условия (2017)

Фильмография Лерке Винтер Андерсен

Тоскана 5.7
Тоскана Toscana
драма, мелодрама 2022, Дания
Три условия 5.5
Три условия 3 ting
триллер, драма 2017, Дания
Рецензия
Антбой 5.2
Антбой Antboy
приключения, комедия, семейный 2013, Дания
Ронал-варвар 3D 7.2
Ронал-варвар 3D Ronal barbaren
анимация 2011, Дания
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