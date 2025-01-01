Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Онлайн
О мультфильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
1 постер
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Киноафиша
Фильмы
Комино
Комино
Komino
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
О фильме
О мудрой волшебной выдре Комино.
Развернуть
Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1990
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Komino, Комино
Режиссер
Леонид Каюков
В ролях
Никита Джигурда
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Комино
5.7
Дом, который построили все
(1984)
7.6
Ничуть не страшно
(1981)
6.4
Чуффык
(1993)
5.9
Чинк
(1992)
6.6
Змей на чердаке
(1983)
6.8
Живая игрушка
(1982)
5.4
Где же медвежонок?
(1979)
8.0
Подарок для самого слабого
(1978)
7.7
Седой медведь
(1988)
7.2
Ронал-варвар 3D
(2011)
6.6
Нико: Путь к звездам
(2008)
Рейтинг мультфильма
5.8
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
Похожие фильмы онлайн
Дом, который построили все
Смотреть
Ничуть не страшно
Смотреть
Живая игрушка
Смотреть
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Отзывы
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
Стройку, где мстил Белый в финале «Бригады», так и не закончили: теперь это место — городская легенда
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667