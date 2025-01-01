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Киноафиша Фильмы Комино

Комино

Komino 18+
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О фильме

О мудрой волшебной выдре Комино.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1990
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Komino, Комино
Режиссер
Леонид Каюков
В ролях
Никита Джигурда
Никита Джигурда
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

5.8
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Комино

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