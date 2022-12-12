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Постер мультфильма Как Гринч украл Рождество!
8.3
Киноафиша Фильмы Как Гринч украл Рождество!
8.3

Как Гринч украл Рождество!

, 1966
How the Grinch Stole Christmas!
США / анимация, комедия, семейный / 18+
Постер мультфильма Как Гринч украл Рождество!
8.3

О фильме

Гринч живет на вершине холма над городком Ктоград со своим псом Максом. Каждый год во время Рождества ненависть Гринча к счастливым жителям Ктограда росла все больше и больше. Они дарили друг другу подарки, веселились на праздничных обедах и пели песни в городском парке, даже не подозревая о копящейся обиде Гринча. Однажды Гринч решил сорвать Рождество. Переодевшись в Санта Клауса, наскоро снарядившись и заставив свою собаку тащить его на санях, он пробрался в дома жителей городка и украл их подарки, еду и украшения…

В ролях

Борис Карлофф
Борис Карлофф
The Grinch
Турль Рейвенскрофт
theme song
Джун Форэй
Cindy Lou Who
Даль МакКеннон
Max
Режиссер Чак Джонс, Бен Уошэм
Сценарист Доктор Сьюз, Irv Spector, Боб Огл
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна США
Продолжительность 26 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 18 декабря 1966
Производство The Cat in the Hat Productions, Metro-Goldwyn-Mayer Television, Chuck Jones Enterprises
Другие названия
How the Grinch Stole Christmas!, Cómo Odeón se robó la Navidad, Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas!, Come il Grinch rubò il Natale, Comment le Grinch a volé Noël !, Como o Grinch Roubou o Natal!, Cum a furat Grinch Crăciunul, Die gestohlenen Weihnachtsgeschenke, Grinch Rojdestvoni qanday o'g'irlagan!, Grinch: Świąt nie będzie, Grincs, Il Grinch e la favola di Natale!, Jak Grinch ukradł święta, Le grincheux qui voulait gâcher Noël!, När Grunken knyckte julen, Natal Roubado, Qrinç Milad bayramını necə oğurladı!, The Grinch, Гринч Рождествоны қалай ұрлады!, Как Гринч украл Рождество!, Како је Гринч украо Божић!, Як Ґрінч украв Різдво!, ナードのクリスマス, Docteur Seuss Comment le Grinch à volé Noël, Como el odio se robó la Navidad, El Grinch: El cuento animado

Рейтинг мультфильма

8.3
Оцените 10 голосов
8.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 
Обновлено 12 декабря 2022

Отзывы о мультфильме

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