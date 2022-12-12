Как Гринч украл Рождество!, 1966

Гринч живет на вершине холма над городком Ктоград со своим псом Максом. Каждый год во время Рождества ненависть Гринча к счастливым жителям Ктограда росла все больше и больше. Они дарили друг другу подарки, веселились на праздничных обедах и пели песни в городском парке, даже не подозревая о копящейся обиде Гринча. Однажды Гринч решил сорвать Рождество. Переодевшись в Санта Клауса, наскоро снарядившись и заставив свою собаку тащить его на санях, он пробрался в дома жителей городка и украл их подарки, еду и украшения…
ПроизводствоThe Cat in the Hat Productions, Metro-Goldwyn-Mayer Television, Chuck Jones Enterprises
Другие названия
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NarratorОн ломал голову, ломал, пока она не заболела. И тут Гринч подумал о том, чего раньше не замечал: может, Рождество, — подумал он, — не в магазине рождается. Может, в этом празднике есть что-то большее!
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