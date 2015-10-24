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Морин О’Хара
Морин О’Хара
Maureen O'Hara
О персоне
Фильмография
Морин О’Хара
Maureen O'Hara
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Дата рождения
17 августа 1920
Возраст
95 лет
Знак зодиака
Лев
Дата смерти
24 октября 2015
Карьера
Актриса
Биография Морин О’Хара
Родилась 17 августа 1920 года. Дублин, Ирландия.
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Фильмография Морин О’Хара
Поймет лишь одинокий
комедия, мелодрама
1991, США
6.0
Опасные попутчики
приключения, вестерн
1961, США
6.0
Отец был защитником
комедия, спорт
1949, США
6.0
Ловко устроился
семейный, комедия
1948, США
7.0
Чудо на 34-й улице
семейный, комедия, мелодрама, драма, фэнтези
1947, США
7.0
Синдбад-мореход
фэнтези, мелодрама, приключения
1947, США
6.0
Как зелена была моя долина
семейный, драма
1941, США
7.0
Горбун Собора Парижской Богоматери
драма
1939, США
8.0
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