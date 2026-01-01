6.1
Новый вид любви

, 1963
A New Kind of Love
США / мелодрама, комедия / 18+
О фильме

Веселая комедия о забавных ситуациях в которые попадает менеджер магазина готового платья, Саманта. Отправившись в командировку в Париж она постоянно сталкивается с таким же командировочным, журналистом. Отчаянный бабник и гуляка, встретивший Саманту, изменившуюся в ходе посещения салонов красоты он принимает ее за девушку по вызову и решает взять у нее интервью..

В ролях

Пол Ньюман
Джоэнн Вудворд
Ева Габор
Джордж Тобиаш
Марвин Каплан
Фрэнк Синатра
Режиссер Мелвилл Шэвелсон
Сценарист Мелвилл Шэвелсон
Композитор Эрролл Гарнер, Лейт Стивенс
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 10 октября 1963
Дата выхода
10 октября 1963 Великобритания
24 декабря 1963 Италия
30 октября 1963 США
Производство Llenroc Productions, Paramount Pictures
Другие названия
A New Kind of Love, Un nuevo modo de amar, Amor Daquele Jeito, Całkiem inna miłość, Eine neue Art von Liebe, En ny slags kærlighed, Geen meisje is er veilig voor!, Il mio amore con Samantha, Ingen erotikk, takk!, La fille à la casquette, Nowy rodzaj miłości, Nytt sätt att älska, Paris tatili, Samanta, Samantha, Stous dyo tritos den horei, Um Novo Tipo de Amor, Uudenlaista rakkautta, Στους δύο τρίτος δεν χωρεί, Новый вид любви, パリが恋するとき

Рейтинг фильма

5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Samantha Blake Я не хочу вечно быть полу-девицей.
Steve Sherman Что, чёрт возьми, это такое?
Samantha Blake Это хуже, чем вообще ничего. Это как съесть один арахис.

Фильмы похожие на Новый вид любви

Собирайтесь вокруг флага, ребята!
Собирайтесь вокруг флага, ребята! комедия
1958, США
5.0
Леди Л
Леди Л комедия
1965, Франция / Великобритания / Италия
5.0
Что за путь!
Что за путь! комедия, мюзикл, мелодрама
1964, США
6.0
Безнадежная ситуация... Но не серьезная
Безнадежная ситуация... Но не серьезная военный, комедия
1965, США
5.0
Приз
Приз детектив, триллер, драма, криминал
1963, США
6.0
Сладкоголосая птица юности
Сладкоголосая птица юности драма
1962, США
7.0
Парижский блюз
Парижский блюз мюзикл, драма, мелодрама
1961, США
6.0
С террасы
С террасы драма, мелодрама
1960, США
6.0
Молодые филадельфийцы
Молодые филадельфийцы драма
1959, США
7.0
Долгое жаркое лето
Долгое жаркое лето драма
1958, США
7.0
Плавучий дом
Плавучий дом мелодрама, комедия, драма, семейный
1958, США
6.0
За любовь или за деньги
За любовь или за деньги комедия
1963, США
6.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Хватит ходить в рестораны за форшмаком: нежнейшая намазка из сельди и ялтинского лука — отрываю рецепт от сердца
От этого десерта терял голову сам Иван Грозный: смешайте 2 ингредиента, чтобы закатить царский пир у себя дома
Забудьте о шашлыках в выходные: Россию засыплет снегом уже к четвергу – и к майским лучше не станет
Надеялись, что не заметим: один и тот же киноляп перекочевал из «Места встречи»… в «Мастера и Маргариту»
Этот мощный военный сериал с Жарковым легко уделал «Первый отдел»: «От ужаса зажмуриваешь глаза»
Такого Сашу Белого никто бы не пожалел: как сложилась жизнь героя Безрукова из «Бригады» на самом деле
48 млн зрителей за 28 дней: вы могли пропустить самый популярный сериал Netflix 2020 года «Рэтчед» — 8 серий пролетят как один миг
Итальянцы посмотрели «Бриллиантовую руку»: на «той самой» сцене ахнули – «Мадонна моя!», а вот что сказали еще
«Просто бессмысленный» сериал стал №1 у россиян: обогнал даже «Пацанов» – но на RT всего 41% «свежести»
Иностранцы посмотрели «Слово пацана» и их реакция удивляет: сравнили сериал с «Братом», но нашли и минусы — вот какие
«Машу и Медведя» смотрели 4,6 млрд раз – и это только одну серию: но 5 цитат из мульта закончат лишь единицы – вы в их числе? (тест)
