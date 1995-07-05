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Ева Габор
Ева Габор
Eva Gabor
О персоне
Фильмография
Ева Габор
Eva Gabor
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Дата рождения
11 февраля 1919
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
5 июля 1995
Карьера
Актриса
Биография Ева Габор
Родилась 11 февраля 1919 года. Будапешт, Венгрия.
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Фильмография Ева Габор
Коты-аристократы
мюзикл, семейный, приключения, анимация
1970, США
7.0
Новый вид любви
мелодрама, комедия
1963, США
6.0
Жижи
мюзикл, мелодрама, комедия
1958, США
6.0
Последний раз, когда я видел Париж
драма, мелодрама
1954, США
5.0
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