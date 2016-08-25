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Фильмография
Марвин Каплан
Marvin Kaplan
Киноафиша
Персоны
Марвин Каплан
Марвин Каплан
Marvin Kaplan
Дата рождения
24 января 1927
Возраст
89 лет
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
25 августа 2016
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Актерское амплуа
Актёр ужасов
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.1
Новый вид любви
(1963)
4.9
Отрезанная рука
(1973)
Фильмография Марвин Каплан
Жанр
Все
Комедия
Мелодрама
Ужасы
Год
Все
1973
1963
Все
2
Фильмы
2
Актер
2
4.9
Отрезанная рука
The Severed Arm
ужасы
1973, США
6.1
Новый вид любви
A New Kind of Love
мелодрама, комедия
1963, США
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