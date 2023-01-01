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Новый вид любви Новый вид любви
Киноафиша Фильмы Новый вид любви Новый вид любви, 1963: актеры и роли
A New Kind of Love Новый вид любви 1963 / США
6.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Новый вид любви, 1963: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мелвилл Шэвелсон
В ролях
Пол Ньюман Пол Ньюман Paul Newman Джоэнн Вудворд Джоэнн Вудворд Joanne Woodward Ева Габор Ева Габор Eva Gabor Джордж Тобиаш Марвин Каплан Marvin Kaplan Фрэнк Синатра Фрэнк Синатра Frank Sinatra Телма Риттер Thelma Ritter
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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