Мелвилл Шэвелсон Melville Shavelson
Мелвилл Шэвелсон

Melville Shavelson

Дата рождения
1 апреля 1917
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
8 августа 2007
Карьера
Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Я увижу тебя в своих снах 6.8
Я увижу тебя в своих снах (1951)
Плавучий дом 6.7
Плавучий дом (1958)
Это началось в Неаполе 6.3
Это началось в Неаполе (1960)

Фильмография Мелвилл Шэвелсон

Жанр
Год
Твои, мои и наши 5.3
Твои, мои и наши Yours, Mine and Ours
комедия, мелодрама, семейный 2005, США
Откинь гигантскую тень 6.1
Откинь гигантскую тень Cast a Giant Shadow
приключения, исторический, военный, драма 1966, США
Новый вид любви 6.1
Новый вид любви A New Kind of Love
мелодрама, комедия 1963, США
Это началось в Неаполе 6.3
Это началось в Неаполе It Started in Naples
драма, комедия 1960, США
Плавучий дом 6.7
Плавучий дом Houseboat
мелодрама, комедия, драма, семейный 1958, США
Двойной динамит 5.9
Двойной динамит Double Dynamite
комедия, мюзикл 1951, США
Я увижу тебя в своих снах 6.8
Я увижу тебя в своих снах I'll See You in My Dreams
биография, комедия 1951, США
