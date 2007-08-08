Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Награды
Мелвилл Шэвелсон
Melville Shavelson
Мелвилл Шэвелсон
Melville Shavelson
Дата рождения
1 апреля 1917
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
8 августа 2007
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
6.8
Я увижу тебя в своих снах
(1951)
6.7
Плавучий дом
(1958)
6.3
Это началось в Неаполе
(1960)
Фильмография Мелвилл Шэвелсон
Жанр
Все
Биография
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Мюзикл
Приключения
Семейный
Год
Все
2005
1966
1963
1960
1958
1951
Все
7
Фильмы
7
Сценарист
7
Режиссер
4
Продюсер
2
5.3
Твои, мои и наши
Yours, Mine and Ours
комедия, мелодрама, семейный
2005, США
6.1
Откинь гигантскую тень
Cast a Giant Shadow
приключения, исторический, военный, драма
1966, США
6.1
Новый вид любви
A New Kind of Love
мелодрама, комедия
1963, США
6.3
Это началось в Неаполе
It Started in Naples
драма, комедия
1960, США
6.7
Плавучий дом
Houseboat
мелодрама, комедия, драма, семейный
1958, США
5.9
Двойной динамит
Double Dynamite
комедия, мюзикл
1951, США
6.8
Я увижу тебя в своих снах
I'll See You in My Dreams
биография, комедия
1951, США
