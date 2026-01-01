Гарри Бэннермен живет в тихом городке Путнэмз Лэндинг. Он был счастливым человеком, только жена Грейс слишком активно участвует в общественных комитетах, чем ставит под угрозу семейное равновесие. Когда жители узнают, что участок земли рядом с городом куплен военными для проведения экспериментов, они тут же создают новый комитет и избирают Грейс Бэннермен в председатели. Та предписывает мужу поехать в Вашингтон и добиться, чтобы армия проводила свои эксперименты в другом месте. Гарри без особого энтузиазма выполняет задание, но встречает отказ. Вернувшись к себе в гостиничный номер, он обнаруживает там красотку Анжелу, давно пытавшуюся его соблазнить. Желая сделать мужу сюрприз, приезжает Грейс и как ей кажется, застает его в самом разгаре любовной сцены.
СтранаСША
Продолжительность1 час 46 минут
Год выпуска1958
Премьера в мире23 декабря 1958
Дата выхода
27 марта 1959
Ирландия
PG
23 декабря 1958
США
22 июля 1959
Франция
ПроизводствоTwentieth Century Fox
Другие названия
Rally 'Round the Flag, Boys!, La brune brûlante, A Delícia de um Dilema, A Morena Ardente, Adunaţi-vă în jurul drapelului băieţi!, Awantura w Putman's Landing, Damene tar offensiven, El inconquistable sexo débil, Kalimera zoi, Keine Angst vor scharfen Sachen, Leo McCarey's Rally 'Round the Flag, Boys!, Missili in giardino, Ned med nakken, mine herrer, Raket i paradiset, Rakettirakkautta, Un marido en apuros, Καλημέρα ζωή, Собирайтесь вокруг флага, ребята!, ポール・ニューマンの 女房万歳!