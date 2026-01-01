Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Собирайтесь вокруг флага, ребята!
Постер фильма Собирайтесь вокруг флага, ребята!
Рейтинги
5.9 Рейтинг IMDb: 5.9
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Собирайтесь вокруг флага, ребята!

Собирайтесь вокруг флага, ребята!

Rally 'Round the Flag, Boys! 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Гарри Бэннермен живет в тихом городке Путнэмз Лэндинг. Он был счастливым человеком, только жена Грейс слишком активно участвует в общественных комитетах, чем ставит под угрозу семейное равновесие. Когда жители узнают, что участок земли рядом с городом куплен военными для проведения экспериментов, они тут же создают новый комитет и избирают Грейс Бэннермен в председатели. Та предписывает мужу поехать в Вашингтон и добиться, чтобы армия проводила свои эксперименты в другом месте. Гарри без особого энтузиазма выполняет задание, но встречает отказ. Вернувшись к себе в гостиничный номер, он обнаруживает там красотку Анжелу, давно пытавшуюся его соблазнить. Желая сделать мужу сюрприз, приезжает Грейс и как ей кажется, застает его в самом разгаре любовной сцены.
Страна США
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1958
Премьера в мире 23 декабря 1958
Дата выхода
27 марта 1959 Ирландия PG
23 декабря 1958 США
22 июля 1959 Франция
Производство Twentieth Century Fox
Другие названия
Rally 'Round the Flag, Boys!, La brune brûlante, A Delícia de um Dilema, A Morena Ardente, Adunaţi-vă în jurul drapelului băieţi!, Awantura w Putman's Landing, Damene tar offensiven, El inconquistable sexo débil, Kalimera zoi, Keine Angst vor scharfen Sachen, Leo McCarey's Rally 'Round the Flag, Boys!, Missili in giardino, Ned med nakken, mine herrer, Raket i paradiset, Rakettirakkautta, Un marido en apuros, Καλημέρα ζωή, Собирайтесь вокруг флага, ребята!, ポール・ニューマンの 女房万歳!
Режиссер
Лео МакКери
В ролях
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Джоэнн Вудворд
Джоэнн Вудворд
Джоан Коллинз
Джоан Коллинз
Джек Карсон
Дуэйн Хикман
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Собирайтесь вокруг флага, ребята!
Новый вид любви 6.1
Новый вид любви (1963)
Приз 6.8
Приз (1963)
Парижский блюз 6.7
Парижский блюз (1961)
С террасы 6.7
С террасы (1960)
Исход 6.7
Исход (1960)
Молодые филадельфийцы 7.4
Молодые филадельфийцы (1959)
Пока не поплывут 6.5
Пока не поплывут (1957)
История Хелен Морган 6.3
История Хелен Морган (1957)
Дыба 6.8
Дыба (1956)
Счастливая любовь 5.8
Счастливая любовь (1949)
Утиный суп 8.0
Утиный суп (1933)
Ужасная правда 7.5
Ужасная правда (1937)

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Не «лютый» плагиат, но осадочек есть: эти 5 советских сказок почти точь-в-точь с западными, а вы и не подозревали
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Collider назвал топ-3 главных фильма великого Стивена Спилберга: без «Челюстей», динозавров и «Инопланетянина»
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше