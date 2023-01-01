Что за путь!, 1964

Луиза Мей Фостер романтичная молодая женщина, которая мечтает выйти замуж по любви, а не за деньги. Однако на ней словно лежит проклятье, потому что все ее мужья — так или иначе — не могут устоять перед соблазном богатства, известности или власти, тратят все свои силы на это и в результате умирают, оставляя Луизу богатой и несчатной вдовой. Луиза выходит замуж четыре раза, и каждый очередной муж оставляет ее всё более богатой. Луизе же эти деньги совсем не нужны, ей хочется простого женского семейного счастья…

Развернуть