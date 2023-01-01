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Что за путь! Что за путь!
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Что за путь!, 1964

1964 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
Луиза Мей Фостер романтичная молодая женщина, которая мечтает выйти замуж по любви, а не за деньги. Однако на ней словно лежит проклятье, потому что все ее мужья — так или иначе — не могут устоять перед соблазном богатства, известности или власти, тратят все свои силы на это и в результате умирают, оставляя Луизу богатой и несчатной вдовой. Луиза выходит замуж четыре раза, и каждый очередной муж оставляет ее всё более богатой. Луизе же эти деньги совсем не нужны, ей хочется простого женского семейного счастья…
7.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1964
Премьера в мире 13 мая 1964
Возраст 18+
Бюджет $20 000 000
Режиссер
Дж. Ли Томпсон
В ролях
Ширли МакЛэйн
Ширли МакЛэйн
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Дин Мартин
Дин Мартин
Джин Келли
Роберт Каммингс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Что за путь! 3 постера
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