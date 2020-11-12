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Постер фильма Молодые филадельфийцы
7.4
Киноафиша Фильмы Молодые филадельфийцы
7.4

Молодые филадельфийцы

, 1959
The Young Philadelphians
США / драма / 18+
Постер фильма Молодые филадельфийцы
7.4

О фильме

Многообещающий молодой адвокат Энтони Лоуренс, взбирающийся по филадельфийской социальной лестнице, сталкивается с рядом этнических и эмоциональных дилемм. Необходимость балансировать между потребностями его возлюбленной Джоан, ожиданиями его коллег и его собственными обязательствами по защите обвиненного в убийстве друга Честера становится серьезной проверкой его личных и профессиональных качеств.

В ролях

Пол Ньюман
Пол Ньюман
Anthony Judson Lawrence
Барбара Раш
Joan Dickinson
Алексис Смит
Carol Wharton
Брайан Кит
Mike Flanagan
Дайан Брюстер
Kate Judson Lawrence
Билли Бурк
Mrs. J. Arthur Allen
Джон Уильямс
Джон Уильямс
Gilbert Dickinson
Роберт Вон
Chester A. Gwynn
Отто Крюгер
John Marshall Wharton
Paul Picerni
Louis Donetti
Режиссер Винсент Шерман
Сценарист Джеймс Ганн, Richard P. Powell
Композитор Эрнест Голд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 16 минут
Год выпуска 1959
Премьера в мире 21 мая 1959
Дата выхода
17 ноября 1959 Италия
30 мая 1959 США
Производство Warner Bros.
Другие названия
The Young Philadelphians, La ciudad frente a mí, Ce monde à part, Der Mann aus Philadelphia, Cemiyet kurbanı, De man uit Philadelphia, De samvetslösa, Det hendte i Philadelphia, I segreti di Filadelfia, Mies Philadelphiasta, Milionários de Filadélfia, Młodzi filadelfijczycy, O Moço de Filadélfia, The City Jungle, The Philadelphian, Tinerii din Philadelphia, Ung mand fra Philadelphia, Ο καρπός της αμαρτίας, Молодые филадельфийцы, 文君怨, 费城青年, 都会のジャングル

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

[На процессе по делу об убийстве Чета Гвинна Энтони Лоуренс устраивает демонстрацию, чтобы проверить способность дворецкого Джорджа Арчибальда определить вид алкоголя по запаху.]
George Archibald [Обнюхивает бокал] Это Royal Tartan Scotch. Несомненно. Богатый, насыщенный букет с отчётливым ароматом торфяного дыма.
Anthony Judson Lawrence [Протягивает ему другой бокал] А теперь третий бокал.
George Archibald Это вода, сэр. Запаха нет, разве что легкий оттенок хлора, который город добавляет в питьевую воду. Надеюсь, вы не пытались меня обмануть, заставив принять её за алкоголь.
Anthony Judson Lawrence Вода? Вы уверены? Я не понимаю.
George Archibald Обратите внимание, что на бокале нет этикетки. Кажется, вы дали мне свой стакан с водой.
Anthony Judson Lawrence Ну что ж, прошу прощения. Похоже, я ошибся.
George Archibald Возможно, это не зря. У меня немного пересохло в горле, извините.
[Он пьёт из бокала, кашляет]
George Archibald Это джин! Это джин! Вы меня обманули!
Anthony Judson Lawrence Верно!
[Берёт бокал]
Anthony Judson Lawrence Ваша честь, прошу принять это как вещественное доказательство D!

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