Храбрые сердца, 2012

Героев картины, Яна Олава, Келли, Мэйлин и Якоба объединяет одно: их всех в свое время исключили из школы - по разным причинам. У Яна Олава диагностирована дислексия, Келли подвергается травле со стороны сверстников, у Мэйлин - синдром гиперактивности и дефицита внимания, а Якоба больше привлекает возможность выпить в компании друзей, чем учиться. Сейчас им за двадцать. Они становятся участниками проекта, который поможет им освоить азы различных профессий и стать полноценными членами норвежского общества и изменить свою жизнь к лучшему. Оказывается, одно из самых серьезных испытаний поджидает участников реабилитационной программы буквально у порога, это два непреложных правила: приходить вовремя и бросить употреблять наркотики и другие психоактивные вещества.