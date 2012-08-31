Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Храбрые сердца
Киноафиша Фильмы Храбрые сердца
Til ungdommen

Храбрые сердца, 2012

2012 / Норвегия / Швеция
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Героев картины, Яна Олава, Келли, Мэйлин и Якоба объединяет одно: их всех в свое время исключили из школы - по разным причинам. У Яна Олава диагностирована дислексия, Келли подвергается травле со стороны сверстников, у Мэйлин - синдром гиперактивности и дефицита внимания, а Якоба больше привлекает возможность выпить в компании друзей, чем учиться. Сейчас им за двадцать. Они становятся участниками проекта, который поможет им освоить азы различных профессий и стать полноценными членами норвежского общества и изменить свою жизнь к лучшему. Оказывается, одно из самых серьезных испытаний поджидает участников реабилитационной программы буквально у порога, это два непреложных правила: приходить вовремя и бросить употреблять наркотики и другие психоактивные вещества.

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 31 августа 2012
Возраст 16+
Режиссер
Кари Анне Му
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Храбрые сердца 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Приложение киноафиши