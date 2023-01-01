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Что-то не так с Кевином Что-то не так с Кевином
Киноафиша Фильмы Что-то не так с Кевином Что-то не так с Кевином, 2011: актеры и роли
We Need to Talk About Kevin Что-то не так с Кевином 2011 / США / Великобритания
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Что-то не так с Кевином, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Линн Рэмси Линн Рэмси Lynne Ramsay
В ролях
Джон Си Райли Джон Си Райли John C. Reilly Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Эзра Миллер Эзра Миллер Ezra Miller Шаван Фэллон Джеймс Чен Джеймс Чен James Chen Алекс Манетт Алекс Манетт Alex Manette Эшли Герасимович Ashley Gerasimovich
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