Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Что-то не так с Кевином
Что-то не так с Кевином, 2011: актеры и роли
We Need to Talk About Kevin
Что-то не так с Кевином
2011 / США / Великобритания
Смотреть трейлер
7.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Что-то не так с Кевином, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Линн Рэмси
Lynne Ramsay
В ролях
Джон Си Райли
John C. Reilly
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Эзра Миллер
Ezra Miller
Шаван Фэллон
Джеймс Чен
James Chen
Алекс Манетт
Alex Manette
Эшли Герасимович
Ashley Gerasimovich
В прокате
Премьеры
Онлайн
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Related video
К тещам такие приходят только в кошмарах: худшие зятья по знаку зодиака
3 женских имени, обладательницы которых могут прожить до 100 лет
Винокуров из «Тайн следствия» собирает мусор: никто не ожидал, что жизнь так обернется
Женатым не смотреть: из-за фото Анны Снаткиной в купальнике учащается пульс
Ни рыба ни мясо: эту женщину считают тайной женой Билана
Скандал с внебрачным сыном Григорьева-Апполонова обернулся неожиданностью (фото)
Отекшая, на себя непохожая: как в последнее время выглядела Ирина Мирошниченко
Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии
Анкудинова всю жизнь сторонилась родной матери: увидев, сразу поймете причину
Омар Хайям знал секрет настоящего счастья: ваша жизнь не будет прежней
Правду о странном пристрастии Ротару предали огласке: среди звезд такое практикуют единицы
Вытер о нее ноги и ушел: кем была единственная жена Садальского
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить