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Что-то не так с Кевином Что-то не так с Кевином
Киноафиша Фильмы Что-то не так с Кевином Награды и номинации фильма Что-то не так с Кевином
We Need to Talk About Kevin Что-то не так с Кевином 2011 / США / Великобритания
7.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Награды и номинации фильма Что-то не так с Кевином

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2012 Золотой глобус 2012
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA 2012 BAFTA 2012
Награда Дэвида Лина за лучшую режиссуру
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Премия имени Александра Корды за выдающийся британский фильм года
Номинант
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