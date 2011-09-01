Menu
6.8 IMDb Rating: 6.2
Kinoafisha Films W.E.

W.E.

W.E. 18+
Synopsis

The affair between King Edward VIII and American divorcée Wallis Simpson, and a contemporary romance between a married woman and a Russian security guard.
W.E. - russian international trailer
W.E.  russian international trailer
Country Great Britain
Runtime 1 hour 59 minutes
Production year 2011
Online premiere 20 January 2012
World premiere 1 September 2011
Release date
2 February 2012 Russia Top Film Distribution 16+
22 June 2012 Austria
2 February 2012 Belarus
3 February 2012 Canada
17 February 2012 Estonia
9 May 2012 France
15 July 2012 Germany
15 March 2012 Greece
1 September 2011 Italy
2 February 2012 Kazakhstan
3 February 2012 USA
2 February 2012 Ukraine
MPAA R
Budget $15,000,000
Worldwide Gross $2,042,203
Production Semtex Films, IM Global, Tempesta Films
Also known as
W.E., El romance del siglo, Chuyện Tình Thế Kỷ, Králova láska, Kráľova láska, Me usume armastusse, Mes tikime meile, Mēs. Ticam mīlestībai, W. E. - Die Romanze des Jahrhunderts, W.E. - Edward e Wallis, W.E. Królewski romans, W.E.: O Romance do Século, Wallis & Edward, Wallis i Eduard: La història d'amor del segle, Wallis ve'Edward, Wallis y Eduardo: El romance del siglo, Ми. Віримо у кохання, МЫ. Верим в любовь, ウォリスとエドワード　英国王冠をかけた恋, 倾国之恋, 溫莎公爵的情人
Director
Madonna
Madonna
Cast
Abbie Cornish
Abbie Cornish
Natalie Dormer
Natalie Dormer
Richard Coyle
Richard Coyle
Oscar Isaac
Oscar Isaac
James Fox
James Fox
Cast and Crew
Film rating

6.8
Rate 15 votes
6.2 IMDb
Place in the rating
Best Comedies 
Film Reviews

таняc 2 April 2015, 12:51
кто смотрел....стоит идти?
W.E. - russian international trailer
W.E. Russian international trailer
W.E. - fragment 3
W.E. Fragment 3
