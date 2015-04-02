Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Шкатулка Проклятия Шкатулка Проклятия
Киноафиша Фильмы Шкатулка Проклятия Отзывы о фильме «Шкатулка Проклятия»
The Possession Шкатулка Проклятия 2011 / США
7.4 Оцените
29 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Шкатулка Проклятия»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Блин, ну все равно прикольно походу...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
На реальных событиях основано..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 28/08/2012 - 16:39:48




Как страшно жить.. ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Наконец! Новые ужасы. Надеюсь, что хоть на 7 баллов потянет, а то туфту показывают в последнее время. Попытаюсь собрать компанию и вместе пойдем смотреть). А то обычно со мной на ужасы никто ходить не хочет... и приходится ждать торрентов... дабы дома хоть посмотреть.

Эту "шкатулку" уже несколько месяцев ждуууу)). Кира Седжвик - крутая - "Ищейка"! И Джеффри Дин Морган - тоже ничего такой - "Хранитель"). При просмотре трейлера был спутан с Бардемом...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
uuuuu 2 апреля 2015, 12:51
Фильм фигня! Вчера сходили, знали-бы что такую ерунду покажут, ни за что-бы не пошли! Начало стремное, пол фильма спать хотелось, а потом вообще бред начали показывать, аж тошнило!!! Люди не тратьте время и деньги, и не травмируйте психику, это не ужастик, там не страшно, там мерзко!!! Когда уже начнут нормальное кино снимать?????
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Екатерина 2 апреля 2015, 12:51
Ну вот и непонятно... идти или нет)). Такие разные отзывы. Так соскучилась по качественным ужастикам, что на Г ходить не хочется, время тратить.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Пожалуй, понравился только Морган, хороший папаша получился.

Кто бесил, так это дантист, по-моему, от всех там подбешивал, но только демон ему прямо сказал: ты мне не нравишься. Ну чо, молодец.

Поначалу вообще всё нравилось, нервы щекотало. Мотыльки, сквозняки, глаза испуганные.

Только вот с девочкой перестарались, прямо супергёрла получилась, ей оставалось только поднять весь город в воздух, как Джин Грей. И потом, демон, оказывается, растет на манер Чужого в грудной клетке, и им можно полюбоваться на рентгеновских снимках...бред.

Но настроение после фильма грустно-тревожное, и это хорошо, наверное. Лучше не тащить домой разные старые вещи и не открывать то, что кем-то тщательно заперто, может, оно неспроста✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Непослушная
Непослушная 42 комментария
Капернаум
Капернаум 2 комментария
Праведник
Праведник 76 комментариев
Титаник
Титаник 2 комментария
Крушение
Крушение 20 комментариев
Изумительный Морис
Изумительный Морис 17 комментариев
Небо
Небо 25 комментариев
Летчик
Летчик 17 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
Быть
Быть 21 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши