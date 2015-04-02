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Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм"
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Шкатулка Проклятия
Отзывы о фильме «Шкатулка Проклятия»
The Possession
Шкатулка Проклятия
2011 / США
Трейлер
7.4
Оцените
29
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Блин, ну все равно прикольно походу...
2 апреля 2015, 12:51
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
На реальных событиях основано..
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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PiroJok
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение Serene от 28/08/2012 - 16:39:48
Как страшно жить.. ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Наконец! Новые ужасы. Надеюсь, что хоть на 7 баллов потянет, а то туфту показывают в последнее время. Попытаюсь собрать компанию и вместе пойдем смотреть). А то обычно со мной на ужасы никто ходить не хочет... и приходится ждать торрентов... дабы дома хоть посмотреть.
Эту "шкатулку" уже несколько месяцев ждуууу)). Кира Седжвик - крутая - "Ищейка"! И Джеффри Дин Морган - тоже ничего такой - "Хранитель"). При просмотре трейлера был спутан с Бардемом...
2 апреля 2015, 12:51
0
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uuuuu
2 апреля 2015, 12:51
Фильм фигня! Вчера сходили, знали-бы что такую ерунду покажут, ни за что-бы не пошли! Начало стремное, пол фильма спать хотелось, а потом вообще бред начали показывать, аж тошнило!!! Люди не тратьте время и деньги, и не травмируйте психику, это не ужастик, там не страшно, там мерзко!!! Когда уже начнут нормальное кино снимать?????
2 апреля 2015, 12:51
0
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Екатерина
2 апреля 2015, 12:51
Ну вот и непонятно... идти или нет)). Такие разные отзывы. Так соскучилась по качественным ужастикам, что на Г ходить не хочется, время тратить.
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Пожалуй, понравился только Морган, хороший папаша получился.
Кто бесил, так это дантист, по-моему, от всех там подбешивал, но только демон ему прямо сказал: ты мне не нравишься. Ну чо, молодец.
Поначалу вообще всё нравилось, нервы щекотало. Мотыльки, сквозняки, глаза испуганные.
Только вот с девочкой перестарались, прямо супергёрла получилась, ей оставалось только поднять весь город в воздух, как Джин Грей. И потом, демон, оказывается, растет на манер Чужого в грудной клетке, и им можно полюбоваться на рентгеновских снимках...бред.
Но настроение после фильма грустно-тревожное, и это хорошо, наверное. Лучше не тащить домой разные старые вещи и не открывать то, что кем-то тщательно заперто, может, оно неспроста✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Эту "шкатулку" уже несколько месяцев ждуууу)). Кира Седжвик - крутая - "Ищейка"! И Джеффри Дин Морган - тоже ничего такой - "Хранитель"). При просмотре трейлера был спутан с Бардемом...
Кто бесил, так это дантист, по-моему, от всех там подбешивал, но только демон ему прямо сказал: ты мне не нравишься. Ну чо, молодец.
Поначалу вообще всё нравилось, нервы щекотало. Мотыльки, сквозняки, глаза испуганные.
Только вот с девочкой перестарались, прямо супергёрла получилась, ей оставалось только поднять весь город в воздух, как Джин Грей. И потом, демон, оказывается, растет на манер Чужого в грудной клетке, и им можно полюбоваться на рентгеновских снимках...бред.
Но настроение после фильма грустно-тревожное, и это хорошо, наверное. Лучше не тащить домой разные старые вещи и не открывать то, что кем-то тщательно заперто, может, оно неспроста✊
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