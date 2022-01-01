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Алистер Грирсон
Алистер Грирсон
Alister Grierson
О персоне
Фильмография
Алистер Грирсон
Alister Grierson
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Дата рождения
1 января 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Место рождения
Канберра, Австралия
Биография Алистер Грирсон
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Фильмография Алистер Грирсон
Адский ад
боевик, ужасы, мистика
2021, Австралия / США
6.0
Тигр
драма
2017, США
5.0
Санктум
триллер, драма, приключения
2011, США
7.0
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