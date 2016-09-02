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Пещера Пещера
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Cave

Пещера, 2016

2016 / Норвегия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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О фильме

Шарлотта, Адриан и Виктор когда-то вместе служили в одном батальоне. Поэтому они привыкли преодолевать трудности и бросать вызов опасности. Из всей троицы в армии остался лишь Виктор. Но они снова собираются вместе, чтобы преодолеть новую преграду - неизведанную систему пещер. Несколько лет назад там погибли двое финских водолазов. Тело одного из них так и не было найдено. После этого трагического случая пещера была закрыта. Однако троица лучших друзей не обращает на это внимания. Они хотят исследовать пещеру и найти выход на противоположной стороне горы. Их цель - стать первыми, кому удастся сделать это и выбраться живыми. Казалось бы, что они все предусмотрели. Но то, с чем им предстоит столкнуться глубоко под землей, повергло их в ужас...

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2016
Премьера онлайн 24 февраля 2017
Премьера в мире 2 сентября 2016
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Хенрик Мартин Дальсбаккен
В ролях
Мадс Сьёгард Петтерсен
Мадс Сьёгард Петтерсен
Ингвар Хельге Гимле
Беньямин Хельстад
Хайди Тойни
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Пещера 2 постера
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Пещера
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