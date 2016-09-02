Пещера, 2016

Шарлотта, Адриан и Виктор когда-то вместе служили в одном батальоне. Поэтому они привыкли преодолевать трудности и бросать вызов опасности. Из всей троицы в армии остался лишь Виктор. Но они снова собираются вместе, чтобы преодолеть новую преграду - неизведанную систему пещер. Несколько лет назад там погибли двое финских водолазов. Тело одного из них так и не было найдено. После этого трагического случая пещера была закрыта. Однако троица лучших друзей не обращает на это внимания. Они хотят исследовать пещеру и найти выход на противоположной стороне горы. Их цель - стать первыми, кому удастся сделать это и выбраться живыми. Казалось бы, что они все предусмотрели. Но то, с чем им предстоит столкнуться глубоко под землей, повергло их в ужас...