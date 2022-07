1 A Sacred Place David Hirschfelder 2:05

2 Espiritu Esa Ala David Hirschfelder 2:21

3 The Doline David Hirschfelder 4:11

4 The Dive David Hirschfelder 1:41

5 Saint Judes Cathedral David Hirschfelder 6:32

6 Listen! The River Is Returning David Hirschfelder 4:44

7 Flow Stone Falls David Hirschfelder 6:22

8 Luko My Friend David Hirschfelder 2:28

9 Through the Restriction David Hirschfelder 7:02

10 We're Not Gonna Die David Hirschfelder 3:55

11 The Sacred River David Hirschfelder 3:41

12 I Can See You David Hirschfelder 1:51

13 Push On? You Decide David Hirschfelder 3:47

14 What About Carl? David Hirschfelder 3:13

15 Help Me Into the Water David Hirschfelder 3:46

16 Down to a Sunless Sea David Hirschfelder 1:23

17 Are We Home Yet? David Hirschfelder 2:15