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Вдребезги Вдребезги
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Вдребезги 2011 / Россия
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Вдребезги»

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roeH 2 апреля 2015, 12:51
Андрей133Андрей133, не я один заметил, что тебе не нравится ни 1 фильм, а ток умеешь обсирать, ну сними ты хотя-бы 1 фильм, ты же по твоему мнению круче всех сделаешь

И я жду коментарии от нормальных коментаторов, ходить или не ходить
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
ArseniY 2 апреля 2015, 12:51
А я вот бывает наоборот ищу комментарии Андрея133, как умного, адекватного и эрудированного человека...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (roeH, 07/10/2011 - 15:57:14):Андрей133Андрей133, не я один заметил, что тебе не нравится ни 1 фильм, а ток умеешь обсирать, ну сними ты хотя-бы 1 фильм, ты же по твоему мнению круче всех сделаешь



И я жду коментарии от нормальных коментаторов, ходить или не ходить



ой я так поржала от души. )))

ибо если уж я не прочесываю все написанные Андреем133 здесь сообщения, и тем не менее за полтора года могу достаточно свободно ориентироваться в его предпочтениях и даже назвать несколько отмеченных им положительно фильмов... то, наверное, точно, да-да, "не один" roeH заметил то, что он, собственно, заметил.



но я думаю мы все дружно поддержим его в ожидании "нормальных" комментаторов, чтобы наш не определившийся смог наконец решить, идти ему или не идти. а то своего-то, кажись, не хватает пока.



забавные люди.



Андрей133,с уважением ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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