О персоне
Фильмография
Александр Плющев
Aleksandr Plyushchev
Персоны
Персоны
Александр Плющев
Александр Плющев
Aleksandr Plyushchev
Дата рождения
16 сентября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
6.3
Вдребезги
(2011)
4.6
Простоквашино
(2018)
Фильмография Александр Плющев
Жанр
Все
Комедия
Семейный
Год
Все
2018
2011
Все
2
Фильмы
1
Сериалы
1
Актер
2
4.6
Простоквашино
семейный
2018, Россия
6.3
Вдребезги
Vdrebezgi
комедия
2011, Россия
Смотреть трейлер
