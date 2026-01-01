Оповещения от Киноафиши
Александр Плющев Aleksandr Plyushchev
Александр Плющев

Aleksandr Plyushchev

Дата рождения
16 сентября 1972
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр

Вдребезги 6.3
Вдребезги (2011)
Простоквашино 4.6
Простоквашино (2018)

Жанр
Год
Простоквашино 4.6
Простоквашино
семейный 2018, Россия
Вдребезги 6.3
Вдребезги Vdrebezgi
комедия 2011, Россия
