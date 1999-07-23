Подруги президента, 1999

Во время экскурсии по Белому Дому подруги Бетси и Арлин случайно попадают в кабинет президента США и обнаруживают магнитофонную запись, которая может погубить карьеру Никсона. Не подозревая о важности находки, девушки решают поиграть в шпионов и сообщают журналистам о скандальной пленке. С этой минуты судьба первого человека в государстве зависит от прихоти веселых подружек. Они идут по его следу, но даже не подозревают, куда может завести это шутливое расследование. Между тем все секретные службы начали за ними охоту…