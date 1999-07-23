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Dick

Подруги президента, 1999

1999 / США / Канада / Франция
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Во время экскурсии по Белому Дому подруги Бетси и Арлин случайно попадают в кабинет президента США и обнаруживают магнитофонную запись, которая может погубить карьеру Никсона. Не подозревая о важности находки, девушки решают поиграть в шпионов и сообщают журналистам о скандальной пленке. С этой минуты судьба первого человека в государстве зависит от прихоти веселых подружек. Они идут по его следу, но даже не подозревают, куда может завести это шутливое расследование. Между тем все секретные службы начали за ними охоту…

6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в России 23 июля 1999
Премьера в мире 23 июля 1999
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $13 000 000
Режиссер
Эндрю Флеминг
В ролях
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
Дэн Хедайя
Дэн Хедайя
Уилл Феррелл
Уилл Феррелл
Брюс Маккаллок
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Подруги президента 2 постера
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8 июня 2020 09:17
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