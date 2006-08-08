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Добейся успеха: Все или ничего
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Bring It On: All or Nothing

Добейся успеха: Все или ничего, 2006

2006 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Когда известная Бритни Аллен переезжает из престижного Pacific Vista в рабочий район Crenshaw Heights, ее безоблачная жизнь коренным образом меняется. Бритни не может найти общий язык со своими одноклассниками, особенно с главной заводилой из команды-поддержки Камиллой.

Но все же ей удается получить место в новой команде и стать решающей героиней в борьбе за участие в съемках нового видео-клипа молодой звезды Rihanna. Вступив в состязаниесо своими бывшими одноклассниками, она хорошо понимает, что только одна команда может «добиться успеха» и вписать свое имя в историю!

5.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2006
Премьера в мире 8 августа 2006
Возраст 16+
Режиссер
Стив Рэш
Стив Рэш
В ролях
Хейден Панеттьер
Хейден Панеттьер
Джейк Макдорман
Джейк Макдорман
Джо Райт
Джо Райт
Даниэль Савре
Даниэль Савре
Кирстен Уоррен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Добейся успеха: Все или ничего 2 постера
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