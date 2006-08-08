Добейся успеха: Все или ничего, 2006

Когда известная Бритни Аллен переезжает из престижного Pacific Vista в рабочий район Crenshaw Heights, ее безоблачная жизнь коренным образом меняется. Бритни не может найти общий язык со своими одноклассниками, особенно с главной заводилой из команды-поддержки Камиллой.

Но все же ей удается получить место в новой команде и стать решающей героиней в борьбе за участие в съемках нового видео-клипа молодой звезды Rihanna. Вступив в состязаниесо своими бывшими одноклассниками, она хорошо понимает, что только одна команда может «добиться успеха» и вписать свое имя в историю!