В городке Ньювилл происходят странные события. Разгромлена лаборатория эксцентричного ученого Доктора Айленда, а его пес по кличке Ленни исчез.

В это же время на другой стороне города Зак Дилан переживает самый плохой день в своей жизни. Высмеянный одноклассниками и отвергнутый Бэкки Грин, он плетется домой. Проходя по парку, мальчик встречает потерявшегося пса, и решает оставить его себе. Каково же было удивление Зака, когда пес начинает говорить! За ним охотятся головорезы, и детям с собакой приходится бежать.

Кто стоит за этим? Ужасный и гениальный доктор Вагнер, бывший коллега Доктора Айленда... Он методично похищает маленьких детей для своих тайных опытов, решив завладеть целым миром. Ленни и его друзья собираются помешать его страшному замыслу...