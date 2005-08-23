Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Ленни - чудо собака!
Ленни - чудо собака!

Lenny the Wonder Dog 18+
О фильме

В городке Ньювилл происходят странные события. Разгромлена лаборатория эксцентричного ученого Доктора Айленда, а его пес по кличке Ленни исчез.

В это же время на другой стороне города Зак Дилан переживает самый плохой день в своей жизни. Высмеянный одноклассниками и отвергнутый Бэкки Грин, он плетется домой. Проходя по парку, мальчик встречает потерявшегося пса, и решает оставить его себе. Каково же было удивление Зака, когда пес начинает говорить! За ним охотятся головорезы, и детям с собакой приходится бежать.

Кто стоит за этим? Ужасный и гениальный доктор Вагнер, бывший коллега Доктора Айленда... Он методично похищает маленьких детей для своих тайных опытов, решив завладеть целым миром. Ленни и его друзья собираются помешать его страшному замыслу...

Страна США
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 23 августа 2005
5 декабря 2005 Россия 0+
5 декабря 2005 Казахстан
23 августа 2005 США
5 декабря 2005 Украина
Производство Winslow Productions
Lenny the Wonder Dog, Lenny le chien parlant, A Dog and His Boy, Lenny - cudowny pies, Lenny - Mirakelhunden, Lenny ihmekoira, Lenny Wonderdog, Lenny, a csodakutya, Lenny, der Wunderhund
Орен Гольдман
Ярив Оздоба
Крэйг Фергюсон
Крэйг Фергюсон
Сэмми Кан
Майкл Уинслоу
Эндрю Шэйфер
