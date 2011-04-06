Menu
IMDb Rating: 7.1
Winnie the Pooh

Synopsis

While searching for honey, Pooh and his friends embark on an adventure to find Eeyore's missing tail and rescue Christopher Robin from an unknown monster called, The Backson.
Country USA
Runtime 1 hour 13 minutes
Production year 2011
Online premiere 14 April 2011
World premiere 6 April 2011
Release date
25 August 2011 Russia WDSSPR 0+
25 August 2011 Belarus
6 April 2011 Belgium
25 May 2011 Canada
14 February 2012 Denmark
21 October 2011 Estonia
23 September 2011 Finland S
13 April 2011 France
13 April 2011 Germany
15 April 2011 Great Britain
15 July 2011 Greece
15 April 2011 Ireland
21 July 2011 Israel
20 April 2011 Italy
25 August 2011 Kazakhstan
15 July 2011 Netherlands
8 July 2011 Slovakia
20 April 2011 Spain
21 October 2011 Sweden
14 July 2011 USA
25 August 2011 Ukraine
MPAA G
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $49,871,429
Production Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios
Also known as
Winnie the Pooh, Winnie Puuh, Winnie l'Ourson, Ayı Winnie, Gấu Pooh, Karupoeg Puhh, Kubuś i przyjaciele, Medvedek Pu, Medvídek Pú, Medvjedić Winnie, Micimackó, Mike Pukuotukas, Nalle Puhin elokuva - Uudet seikkailut Puolen hehtaarin metsässä, Nalle Puhs film - Nya äventyr i Sjumilaskogen, O Ursinho Pooh, Ole Brumm - Nye eventyr i Hundremeterskogen, Peter Plys - Nye eventyr i Hundredemeterskoven, Pooh ha'dov, Vinnijs Pūks, Winnie de pluş, Winnie de Poeh, Winnie Pooh, Winnie the Pooh - Nuove avventure nel Bosco dei Cento Acri, Winnie the Pooh and the Day in Which Many Things Happened, Ο Γουίνι το αρκουδάκι, Вини Пу, Вінні Пух, Медвежонок Винни и его друзья, Мечо Пух, くまのプーさん, 小熊維尼大電影, 小熊維尼電影版
Director
Stephen J. Anderson
Don Hall
Cast
Craig Ferguson
Jim Cummings
Tom Kenney
Wayne Knight
7.5
7.1 IMDb
Cartoon reviews

КинОля 2 April 2015, 12:51
не подскажите стоимость билетов с Синема Парке?
Quotes
Piglet [Pooh, Rabbit, Owl, Eeyore, Kanga and Roo are trapped in a hole and Piglet gets a rope - only to cut it up into six pieces] And six! There! Now we can ALL get out!
Pooh How very thoughtful you are, Piglet.
Rabbit [loses patience] Good grief! Tie them together, Piglet! Can you tie a knot?
Piglet I cannot.
Rabbit Ah, so you CAN knot.
Piglet No. I cannot knot.
Rabbit [in disbelief] Not knot?
Pooh Who's there?
Rabbit Pooh!
Pooh Pooh who?
Rabbit No! Pooh... eh... Piglet, you'll need more than two knots.
Piglet Not possible.
Owl Ah, so it IS possible to knot those pieces.
Piglet Not these pieces!
Pooh Yes. Knot those pieces.
Piglet Why not?
Eeyore 'Cause it's all for naught.
Winnie the Pooh - russian teaser
Winnie the Pooh - медвежонок винни и его друзья. рисуем ушастика
