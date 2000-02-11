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Приключения Тигрули Приключения Тигрули
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The Tigger Movie

Приключения Тигрули, 2000

2000 / Япония
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Все в Чудесном лесу заняты подготовкой к грядущей зиме. Все, кроме Тигры, который беззаботно прыгает по лесу и ищет кого-то, кто составит ему компанию. Когда герой случайно разрушает дом Иа-Иа, друзья объясняют ему, что они не могут прыгать с ним, потому что они не тигры. Тигра начинает унывать, но позже Крошка Ру подает ему идею отыскать свою семью. Друзья отправляются на поиски, пытаясь найти полосатое генеалогическое дерево. Тигре предстоит понять, что у него уже есть большая семья…

  • В трейлере мультфильма, а также в некоторых телевизионных роликах на фоне играла песня Semi-Charmed Life от группы Third Eye Blind. Впоследствии ее пришлось изменить: создатели выяснили, что песня говорит о пристрастии к метамфетамину.
  • Хотя художественное оформление, дизайн персонажей и раскадровка были выполнены в Соединенных Штатах, остальная часть анимации, около шестидесяти ее процентов, была сделана в Японии.
  • В сцене, когда Тигра роется в бочке в поисках свидетельств своей семьи, оттуда падает спасательный круг. На нем хорошо видно имя «Р.M.С. Милн», отсылая к А.А. Милну, автору оригинальной серии рассказов о приключениях Винни и его друзей. 
  • Для озвучившего Тигру Джима Каммингса это самый любимый фильм из всей серии.

Винни Пух и другие готовятся к наступлению суровой зимы. И только Тигра все портит своим легкомысленным поведением, за что остальные делают ему замечания. В конечном итоге друзья рекомендуют Тигре найти таких же беззаботных полосатых кошек, как и он сам, но наш герой переживает, что он - единственный в своем роде, и эта задача обречена на провал.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2000
Премьера в мире 11 февраля 2000
Возраст 18+
MPAA G
Бюджет $30 000 000
Режиссер
Джан Фалкенштейн
В ролях
Джим Каммингс
Джим Каммингс
Никита Хопкинс
Кен Сэнсом
Ричард Аттенборо
Ричард Аттенборо
Все актеры и съемочная группа
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