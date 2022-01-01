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Близкие контакты третьей степени Близкие контакты третьей степени
Киноафиша Фильмы Близкие контакты третьей степени Близкие контакты третьей степени, 1977: актеры и роли
Close Encounters of the Third Kind Близкие контакты третьей степени 1977 / США
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Близкие контакты третьей степени, 1977: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Спилберг Стивен Спилберг Steven Spielberg
В ролях
Ричард Дрейфусс Ричард Дрейфусс Richard Dreyfuss Франсуа Трюффо Франсуа Трюффо François Truffaut Тери Гарр Teri Garr Мелинда Диллон Melinda Dillon Боб Бэлабан Боб Бэлабан Bob Balaban Дж. Патрик МакНамара J. Patrick McNamara
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