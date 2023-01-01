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Дом большой мамочки
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Big Momma's House
Дом большой мамочки
2000 / США
6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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