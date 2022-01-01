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Дом большой мамочки Дом большой мамочки
Киноафиша Фильмы Дом большой мамочки Дом большой мамочки, 2000: актеры и роли
Big Momma's House Дом большой мамочки 2000 / США
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Дом большой мамочки, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Раджа Госнелл Раджа Госнелл Raja Gosnell
В ролях
Мартин Лоуренс Мартин Лоуренс Martin Lawrence Пол Джаматти Пол Джаматти Paul Giamatti Ниа Лонг Ниа Лонг Nia Long Терренс Ховард Терренс Ховард Terrence Howard Энтони Андерсон Энтони Андерсон Anthony Anderson Седрик-развлекатель Седрик-развлекатель Cedric the Entertainer
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