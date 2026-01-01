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Фильмография
Нацуко Куватани
Natsuko Kuwatani
Киноафиша
Персоны
Нацуко Куватани
Нацуко Куватани
Natsuko Kuwatani
Дата рождения
8 августа 1978
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Токио, Япония
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Фантастический герой
,
Романтическая актриса
Популярные фильмы
8.0
Хост-клуб Оранской школы
(2006)
7.5
Меланхолия Харухи Судзумии
(2006)
7.5
Исчезновение Харухи Судзумии
(2010)
Фильмография Нацуко Куватани
6.3
Адский учитель Нубэ
аниме , ужасы, боевик
2025, Япония
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6.5
Эй, цыпочка!
комедия, аниме , мелодрама
2011, Япония
7.5
Исчезновение Харухи Судзумии
Suzumiya Haruhi no shôshitsu
комедия, анимация, приключения, фантастика, аниме
2010, Япония
7.1
Спецкласс «А»
комедия, аниме
2008, Япония
7.5
Меланхолия Харухи Судзумии
комедия, аниме , фантастика, мистика
2006, Япония
8
Хост-клуб Оранской школы
комедия, аниме , мелодрама
2006, Япония
6.9
Крестовый поход Хроно
драма, аниме , ужасы
2003, Япония
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