О персоне
Фильмография
Мегуми Матсумото
Megumi Matsumoto
Мегуми Матсумото
Мегуми Матсумото
Megumi Matsumoto
Дата рождения
6 февраля 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Кумамото, Япония
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Фантастический герой, Актер озвучки
Популярные фильмы
7.5
Меланхолия Харухи Судзумии
(2006)
7.5
Исчезновение Харухи Судзумии
(2010)
5.8
Связанные небом
(2010)
Фильмография Мегуми Матсумото
Актриса
3
5.8
Связанные небом
драма, аниме , мелодрама
2010, Япония
7.5
Исчезновение Харухи Судзумии
Suzumiya Haruhi no shôshitsu
комедия, анимация, приключения, фантастика, аниме
2010, Япония
7.5
Меланхолия Харухи Судзумии
комедия, аниме , фантастика, мистика
2006, Япония
