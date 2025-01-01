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Ая Хирано Aya Hirano
Киноафиша Персоны Ая Хирано

Ая Хирано

Aya Hirano

Дата рождения
8 октября 1987
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Композитор
Место рождения
Нагоя, Япония

Популярные фильмы

Паразит: Учение о жизни 7.9
Паразит: Учение о жизни (2014)
Исчезновение Харухи Судзумии 7.5
Исчезновение Харухи Судзумии (2010)
Драконий жемчуг: Супер — супергерой 7.4
Драконий жемчуг: Супер — супергерой (2022)

Фильмография Ая Хирано

Жанр
Год
Все 12 Фильмы 4 Сериалы 8 Актриса 12
Роза Версаля. Фильм 7
Роза Версаля. Фильм Versailles no bara
анимация, драма, исторический 2025, Япония
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Драконий жемчуг: Супер — супергерой 7.4
Драконий жемчуг: Супер — супергерой Doragon boru supa supa hiro
боевик, приключения, анимация, аниме 2022, Япония
Паразит: Учение о жизни 7.9
Паразит: Учение о жизни
боевик, аниме , ужасы 2014, Япония
Драконий жемчуг: Битва Богов 7.1
Драконий жемчуг: Битва Богов Doragon Bôru Zetto Kami to Kami
боевик, приключения, анимация 2013, Япония
Внук Нурарихена
Внук Нурарихена
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2010, Япония
Исчезновение Харухи Судзумии 7.5
Исчезновение Харухи Судзумии Suzumiya Haruhi no shôshitsu
комедия, анимация, приключения, фантастика, аниме 2010, Япония
Хвост Феи
Хвост Феи
боевик, приключения, аниме , фэнтези 2009, Япония
Достучаться до тебя
Достучаться до тебя
драма, аниме , мелодрама 2009, Япония
Счастливая звезда
Счастливая звезда
комедия, аниме 2007, Япония
Тетрадь смерти
Тетрадь смерти
фэнтези, криминал, аниме , детектив, боевик, драма 2006, Япония
Меланхолия Харухи Судзумии
Меланхолия Харухи Судзумии
комедия, аниме , фантастика, мистика 2006, Япония
Нана 7.3
Нана
драма, аниме , мелодрама 2006, Япония
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