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Фильмография
Ая Хирано
Aya Hirano
Киноафиша
Персоны
Ая Хирано
Ая Хирано
Aya Hirano
Дата рождения
8 октября 1987
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Композитор
Место рождения
Нагоя, Япония
Популярные фильмы
7.9
Паразит: Учение о жизни
(2014)
7.5
Исчезновение Харухи Судзумии
(2010)
7.4
Драконий жемчуг: Супер — супергерой
(2022)
Фильмография Ая Хирано
Жанр
Все
Анимация
Аниме
Боевик
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Приключения
Ужасы
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
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2006
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Фильмы
4
Сериалы
8
Актриса
12
7
Роза Версаля. Фильм
Versailles no bara
анимация, драма, исторический
2025, Япония
Смотреть трейлер
7.4
Драконий жемчуг: Супер — супергерой
Doragon boru supa supa hiro
боевик, приключения, анимация, аниме
2022, Япония
7.9
Паразит: Учение о жизни
боевик, аниме , ужасы
2014, Япония
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7.1
Драконий жемчуг: Битва Богов
Doragon Bôru Zetto Kami to Kami
боевик, приключения, анимация
2013, Япония
Внук Нурарихена
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2010, Япония
7.5
Исчезновение Харухи Судзумии
Suzumiya Haruhi no shôshitsu
комедия, анимация, приключения, фантастика, аниме
2010, Япония
Хвост Феи
боевик, приключения, аниме , фэнтези
2009, Япония
Достучаться до тебя
драма, аниме , мелодрама
2009, Япония
Счастливая звезда
комедия, аниме
2007, Япония
Тетрадь смерти
фэнтези, криминал, аниме , детектив, боевик, драма
2006, Япония
Меланхолия Харухи Судзумии
комедия, аниме , фантастика, мистика
2006, Япония
7.3
Нана
драма, аниме , мелодрама
2006, Япония
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
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