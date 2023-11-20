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Киноафиша Новости У создателя «Фарго» есть масса идей для последующих сезонов

У создателя «Фарго» есть масса идей для последующих сезонов

20 ноября 2023 11:36
У создателя «Фарго» есть масса идей для последующих сезонов

Премьера пятого сезона состоится на этой неделе.

В связи со скорой премьерой пятого сезона признанного сериала «Фарго» шоураннер проекта Ной Хоули дал интервью Deadline, в котором заявил, что хотел бы продолжать работу над этой антологией:

«Кого мы обманываем? Я бы солгал, если бы сказал, что работа над этим шоу не стала для меня самой большой радостью на моем веку. Я еще не исчерпал все способы рассказывать эти истории. Так почему бы мне не продолжать?»

В этой связи исполнительный продюсер «Фарго» Стив Старк сказал:

«Мы затронули каждое десятилетие, кроме 60-х и 90-х. Так что мы, возможно, возьмемся именно за 60-е и 90-е».

Для Хоули постоянные прыжки между разными десятилетиями являются одной из самых привлекательных черт «Фарго»:

«Тематически это очень богатое шоу. Это машина времени. Я способен передвигаться во времени, отправляясь в любую эпоху. Это настоящее исследование Америки. Интерес к этому невозможно исчерпать ввиду сложности данного места. Сложность заключается в напряжении между величественной идеей Америки и циничными силами капитала, жестокости и запугивания, которые в той или иной форме извечно противостоят друг другу».

Пятый сезон «Фарго» стартует уже 21 ноября. В предстоящих сериях в главных ролях появятся Джун Темпл, Джон Хэмм, Дженнифер Джейсон Ли, Джо Кири и другие.

Фото: Mackenzie Smith Kelley/The Hollywood Reporter
Елена Королева
Елена Королева
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