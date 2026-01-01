Оповещения от Киноафиши
Киноафиша
Фильмы
Фарго
Награды и номинации фильма Фарго
Награды и номинации фильма Фарго 1995
Оскар 1997
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучший оригинальный сценарий
Победитель
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1996
Лучший режиссер
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучший фильм (комедия или мюзикл)
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший сценарий
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
David Lean Award for Direction
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 1997
Best On-Screen Duo
Номинант
Best On-Screen Duo
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1997
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Победитель
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Номинант
