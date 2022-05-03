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Наемный убийца
Киноафиша Фильмы Наемный убийца
Dip huet seung hung

Наемный убийца, 1989

1989 / Гонконг
7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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О фильме

История о двух мужчинах, которые становятся друзьями, потому что не желают продаваться, не желают вести жизнь, не отвечающую их чувствам и устремлениям. Джеффри — профессиональный убийца, который, выполняя задание, случайно лишает зрения певицу Дженни.

Между слепой певицей и убийцей возникает взаимная привязанность, но самые близкие отношения у Джеффри завязываются с идущим по его следу полицейским инспектором, который признает в наемном убийце родственную душу.

Джеффри хочет оплатить Дженни операцию по восстановлению зрения, но, чтобы добыть деньги, он должен согласиться на совершение еще одного, последнего, как он надеется, задания.

7.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1989
Премьера в России 24 марта 1989
Премьера в мире 24 марта 1989
Возраст 18+
Режиссер
Джон Ву
Джон Ву
В ролях
Чоу Юнь-Фат
Чоу Юнь-Фат
Дэнни Ли
Салли Е
Кон Чу
Кеннет Цан
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Наемный убийца 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер Джон Ву снимет ремейк собственного фильма «Наемный убийца» Легендарный гонконский боевик получит новое воплощение.
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4 мая 2018 10:45
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