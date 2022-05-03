Наемный убийца, 1989

История о двух мужчинах, которые становятся друзьями, потому что не желают продаваться, не желают вести жизнь, не отвечающую их чувствам и устремлениям. Джеффри — профессиональный убийца, который, выполняя задание, случайно лишает зрения певицу Дженни.



Между слепой певицей и убийцей возникает взаимная привязанность, но самые близкие отношения у Джеффри завязываются с идущим по его следу полицейским инспектором, который признает в наемном убийце родственную душу.



Джеффри хочет оплатить Дженни операцию по восстановлению зрения, но, чтобы добыть деньги, он должен согласиться на совершение еще одного, последнего, как он надеется, задания.