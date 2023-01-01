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Железная хватка Железная хватка
Киноафиша Фильмы Железная хватка Железная хватка, 2010: актеры и роли
True Grit Железная хватка 2010 / США
7.6 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Железная хватка, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Итан Коэн Итан Коэн Ethan Coen Джоэл Коэн Джоэл Коэн Joel Coen
В ролях
Мэтт Дэймон Мэтт Дэймон Matt Damon Джефф Бриджес Джефф Бриджес Jeff Bridges Джош Бролин Джош Бролин Josh Brolin Барри Пеппер Барри Пеппер Barry Pepper Хейли Стайнфелд Хейли Стайнфелд Hailee Steinfeld Донал Глисон Донал Глисон Domhnall Gleeson Элизабет Марвел Элизабет Марвел Elizabeth Marvel
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