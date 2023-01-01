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Железная хватка Железная хватка
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True Grit Железная хватка 2010 / США
7.6 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Награды и номинации фильма Железная хватка

Вся информация о фильме
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучший фильм года
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2011 BAFTA 2011
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
MTV Movie Awards 2011 MTV Movie Awards 2011
Прорыв года
Номинант
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