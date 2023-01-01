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Железная хватка
Награды и номинации фильма Железная хватка
True Grit
Железная хватка
2010 / США
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7.6
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 7.6
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Номинант
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшее сведение звука
Номинант
Лучший звуковой монтаж
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
BAFTA 2011
Лучший фильм
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
Лучший дизайн костюмов
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Прорыв года
Номинант
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