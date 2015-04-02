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Железная хватка
Отзывы о фильме «Железная хватка»
True Grit
Железная хватка
2010 / США
Трейлер
7.6
Оцените
33
голоса
Рейтинг IMDb: 7.6
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523561
2 апреля 2015, 12:51
у нас всё как обычно задерживают.
должен быть фильм что надо
2 апреля 2015, 12:51
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Согласен по всем пунктам с Андрей133)
Для меня - один из лучших фильмов года.
Коэны создают шедевры во всех жанрах, за которые они берутся.!) "Хватка" Коэнов мне понравилась больше оригинального тоже отличного фильма с Джоном Уэйном.
"Железная Хватка" несколько отличается от других фильмов братьев. Здесь меньше эксцентрики, странностей, скрытых издевательств и передергиваний, как во многих других фильмов режиссёров. "Железная Хватка" гораздо более прямолинейный, одножанровый фильм. Но отличного качества.
Впрочем, и любимые фишки Братьев вроде черного юмора, псевдопафоса и др. тут тоже присутствуют.
Конечно, фильм не является straightforward western, он ближе к "Непрощённому" Иствуда, только полегче и повеселее.
Бриджес выполнил свою роль на 5+, девочка просто талантище, даже Дэймон не даёт своему персонажу провисать, очень выразителен в своей короткой роли Бролин в роли убийцы.
Коэны сняли атмосферное, остроумное, местами непростое и очень красивое кино. В фильме нету ни одного лишнего кадра.
Однозначно, это один из лучших современных вестернов.
9/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Финал отличный
2 апреля 2015, 12:51
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523561
2 апреля 2015, 12:51
На самом деле, фильм-то снят по книге, многие диалоги КОэны взяли из оргинального произведения, поэтому вопросы по характеру персонажей не к ним))
2 апреля 2015, 12:51
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Ну поменяли КОэны возраст героя - и что? Говорю же, не могли в фильме "Батя оказаться мерзавцем, а Бриджес злодеем", т.к. повторяю фильм Коэны по книге снимали) настолько в экранизациях и римэйках никто сюжет не меняет
Что до финала - это в стиле Коэнов - фильм заканчивается небольшим монологом, подводящим итог фильму. Так закончились и "Старики", и "Перекресток Миллера", и "Фарго" и "После прочтения", и "Лебовски" и др.
Нужен классический вестерн - пересмотри "Искателей"))
2 апреля 2015, 12:51
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 14/02/2011 - 17:40:10
Всё на любителя)
актерская игра у КОэнов лучше, чем в оригинальном фильме, это факт
и уже точно Бриджес вышел не хуже Дж. Уэйна)) как минимум он точно разнообразнее чем Уэйн в оригинальной Хватке, да и вообще))
Регулярно слежу за выходящими вестернами и не уверен, что со времен "Непрощённого" или "Одинокого голубя" начала 90-х выходили фильмы намного превосходящие "Хватку".
Упоминаемый тут "поезд на Юму" достаточно попсовый и содержащий унылого Бэйла.
Другие неплохие вестерны последних лет (типа Открытый простор, Сильверадо, Мэверик, Тумстоун...) по эмоциональной нагрузке не дотягивают до Коэнов, а скорее берут экшном.
пс. Если уважаемые Comon или Peacefrog предложат из относительно новых вестернов посмотреть чето-нибудь новое и хорошее, буду рад ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
На классику вестернов Коэны, мне кажется не замахивались, да и не тянут.
Среди современных - много поспорить.
Для римэйка слишком непохоже) Весь старый фильм был построен вокруг Уэйна, у Коэнов внимание распределено более равномерно и в основном вертится вокруг девочки)
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
У Коэнов вышел эдакий медидативный и поэтичный, задумчивый вестерн, последним фильмом такого типа и уровня был "Непрощённый". Поезд на Юму хорош, но больше по экшну, и его сильно портят слабый актер Бэйл, да и Кроу интересен, но не слишком правдоподобен, многовато шаблонных персонажей.
Сукияки надо будет глянуть, хотя и японский)
2 апреля 2015, 12:51
0
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Yuristo4ka
2 апреля 2015, 12:51
Ходила на фильм вместе с мужем, которому из всего творчества братьев Коэнов нравится только "После прочтения сжечь", вышли из зала в восторге. Фильм отличный, актеры сыграли просто замечательно! "Фирменный" коэновский юмор присутствует, очень хорошая работа оператора.
2 апреля 2015, 12:51
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 15/02/2011 - 09:56:39
ВОзраст героя - неважно. Из Бриджеса вышел гораздо более яркий персонаж, чем из раскрученного Уэйна, это факт)) Поэтому я непонимаю, к чему тут глупые аналогии между Иствудом и Поттером
Сдается мне, ты просто зацепился за возраст героя хз почему)
Что до монолога - ну это как бы итог фильму, подведение его итогов и того, что случилось с героями. Создает необходимое вестерну настроение жестокости и непредсказуемости жизни.
2 апреля 2015, 12:51
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 16/02/2011 - 15:02:43
ну изменится немного) и что? фильм не про то, сколько лет маршалу)
Фильм и правда не совсем типичный для Коэнов, почти одножанровый
но имхо гораздо более удачный чем "Серьёзный Человек!" ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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523561
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 17/02/2011 - 15:31:38):
Видимо мне было не интересно смотреть очевидное
так можно вообще фильмы не досматривать✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Энки
2 апреля 2015, 12:51
9.3/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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должен быть фильм что надо
Для меня - один из лучших фильмов года.
Коэны создают шедевры во всех жанрах, за которые они берутся.!) "Хватка" Коэнов мне понравилась больше оригинального тоже отличного фильма с Джоном Уэйном.
"Железная Хватка" несколько отличается от других фильмов братьев. Здесь меньше эксцентрики, странностей, скрытых издевательств и передергиваний, как во многих других фильмов режиссёров. "Железная Хватка" гораздо более прямолинейный, одножанровый фильм. Но отличного качества.
Впрочем, и любимые фишки Братьев вроде черного юмора, псевдопафоса и др. тут тоже присутствуют.
Конечно, фильм не является straightforward western, он ближе к "Непрощённому" Иствуда, только полегче и повеселее.
Бриджес выполнил свою роль на 5+, девочка просто талантище, даже Дэймон не даёт своему персонажу провисать, очень выразителен в своей короткой роли Бролин в роли убийцы.
Коэны сняли атмосферное, остроумное, местами непростое и очень красивое кино. В фильме нету ни одного лишнего кадра.
Однозначно, это один из лучших современных вестернов.
9/10
Что до финала - это в стиле Коэнов - фильм заканчивается небольшим монологом, подводящим итог фильму. Так закончились и "Старики", и "Перекресток Миллера", и "Фарго" и "После прочтения", и "Лебовски" и др.
Нужен классический вестерн - пересмотри "Искателей"))
Всё на любителя)
актерская игра у КОэнов лучше, чем в оригинальном фильме, это факт
и уже точно Бриджес вышел не хуже Дж. Уэйна)) как минимум он точно разнообразнее чем Уэйн в оригинальной Хватке, да и вообще))
Регулярно слежу за выходящими вестернами и не уверен, что со времен "Непрощённого" или "Одинокого голубя" начала 90-х выходили фильмы намного превосходящие "Хватку".
Упоминаемый тут "поезд на Юму" достаточно попсовый и содержащий унылого Бэйла.
Другие неплохие вестерны последних лет (типа Открытый простор, Сильверадо, Мэверик, Тумстоун...) по эмоциональной нагрузке не дотягивают до Коэнов, а скорее берут экшном.
пс. Если уважаемые Comon или Peacefrog предложат из относительно новых вестернов посмотреть чето-нибудь новое и хорошее, буду рад ✊
Среди современных - много поспорить.
Для римэйка слишком непохоже) Весь старый фильм был построен вокруг Уэйна, у Коэнов внимание распределено более равномерно и в основном вертится вокруг девочки)
Сукияки надо будет глянуть, хотя и японский)
ВОзраст героя - неважно. Из Бриджеса вышел гораздо более яркий персонаж, чем из раскрученного Уэйна, это факт)) Поэтому я непонимаю, к чему тут глупые аналогии между Иствудом и Поттером
Сдается мне, ты просто зацепился за возраст героя хз почему)
Что до монолога - ну это как бы итог фильму, подведение его итогов и того, что случилось с героями. Создает необходимое вестерну настроение жестокости и непредсказуемости жизни.
ну изменится немного) и что? фильм не про то, сколько лет маршалу)
Фильм и правда не совсем типичный для Коэнов, почти одножанровый
но имхо гораздо более удачный чем "Серьёзный Человек!" ✊
так можно вообще фильмы не досматривать✊
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