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Железная хватка Железная хватка
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True Grit Железная хватка 2010 / США
7.6 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Железная хватка»

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523561 2 апреля 2015, 12:51
у нас всё как обычно задерживают.



должен быть фильм что надо
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Согласен по всем пунктам с Андрей133)

Для меня - один из лучших фильмов года.

Коэны создают шедевры во всех жанрах, за которые они берутся.!) "Хватка" Коэнов мне понравилась больше оригинального тоже отличного фильма с Джоном Уэйном.

"Железная Хватка" несколько отличается от других фильмов братьев. Здесь меньше эксцентрики, странностей, скрытых издевательств и передергиваний, как во многих других фильмов режиссёров. "Железная Хватка" гораздо более прямолинейный, одножанровый фильм. Но отличного качества.

Впрочем, и любимые фишки Братьев вроде черного юмора, псевдопафоса и др. тут тоже присутствуют.

Конечно, фильм не является straightforward western, он ближе к "Непрощённому" Иствуда, только полегче и повеселее.

Бриджес выполнил свою роль на 5+, девочка просто талантище, даже Дэймон не даёт своему персонажу провисать, очень выразителен в своей короткой роли Бролин в роли убийцы.

Коэны сняли атмосферное, остроумное, местами непростое и очень красивое кино. В фильме нету ни одного лишнего кадра.

Однозначно, это один из лучших современных вестернов.

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Финал отличный
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
На самом деле, фильм-то снят по книге, многие диалоги КОэны взяли из оргинального произведения, поэтому вопросы по характеру персонажей не к ним))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Ну поменяли КОэны возраст героя - и что? Говорю же, не могли в фильме "Батя оказаться мерзавцем, а Бриджес злодеем", т.к. повторяю фильм Коэны по книге снимали) настолько в экранизациях и римэйках никто сюжет не меняет

Что до финала - это в стиле Коэнов - фильм заканчивается небольшим монологом, подводящим итог фильму. Так закончились и "Старики", и "Перекресток Миллера", и "Фарго" и "После прочтения", и "Лебовски" и др.

Нужен классический вестерн - пересмотри "Искателей"))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 14/02/2011 - 17:40:10


Всё на любителя)



актерская игра у КОэнов лучше, чем в оригинальном фильме, это факт



и уже точно Бриджес вышел не хуже Дж. Уэйна)) как минимум он точно разнообразнее чем Уэйн в оригинальной Хватке, да и вообще))



Регулярно слежу за выходящими вестернами и не уверен, что со времен "Непрощённого" или "Одинокого голубя" начала 90-х выходили фильмы намного превосходящие "Хватку".

Упоминаемый тут "поезд на Юму" достаточно попсовый и содержащий унылого Бэйла.



Другие неплохие вестерны последних лет (типа Открытый простор, Сильверадо, Мэверик, Тумстоун...) по эмоциональной нагрузке не дотягивают до Коэнов, а скорее берут экшном.



пс. Если уважаемые Comon или Peacefrog предложат из относительно новых вестернов посмотреть чето-нибудь новое и хорошее, буду рад ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
На классику вестернов Коэны, мне кажется не замахивались, да и не тянут.



Среди современных - много поспорить.



Для римэйка слишком непохоже) Весь старый фильм был построен вокруг Уэйна, у Коэнов внимание распределено более равномерно и в основном вертится вокруг девочки)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
У Коэнов вышел эдакий медидативный и поэтичный, задумчивый вестерн, последним фильмом такого типа и уровня был "Непрощённый". Поезд на Юму хорош, но больше по экшну, и его сильно портят слабый актер Бэйл, да и Кроу интересен, но не слишком правдоподобен, многовато шаблонных персонажей.



Сукияки надо будет глянуть, хотя и японский)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Yuristo4ka 2 апреля 2015, 12:51
Ходила на фильм вместе с мужем, которому из всего творчества братьев Коэнов нравится только "После прочтения сжечь", вышли из зала в восторге. Фильм отличный, актеры сыграли просто замечательно! "Фирменный" коэновский юмор присутствует, очень хорошая работа оператора.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 15/02/2011 - 09:56:39


ВОзраст героя - неважно. Из Бриджеса вышел гораздо более яркий персонаж, чем из раскрученного Уэйна, это факт)) Поэтому я непонимаю, к чему тут глупые аналогии между Иствудом и Поттером

Сдается мне, ты просто зацепился за возраст героя хз почему)



Что до монолога - ну это как бы итог фильму, подведение его итогов и того, что случилось с героями. Создает необходимое вестерну настроение жестокости и непредсказуемости жизни.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 16/02/2011 - 15:02:43


ну изменится немного) и что? фильм не про то, сколько лет маршалу)



Фильм и правда не совсем типичный для Коэнов, почти одножанровый



но имхо гораздо более удачный чем "Серьёзный Человек!" ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (SwordfishV, 17/02/2011 - 15:31:38):Видимо мне было не интересно смотреть очевидное

так можно вообще фильмы не досматривать✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
9.3/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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